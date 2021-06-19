疫苗荒！WHO：數十窮國被迫延宕疫苗施打作業

▲AZ疫苗。（圖／路透）



實習記者陳妙津／綜合報導

世界衛生組織（WHO）週五表示，由於缺乏2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，許多窮困國家不得不延宕疫苗施打計畫，這些國家的民眾接種完第一劑後，需要等非常久才能等到第二劑施打。



「我們不得不延宕許多國家的第2劑疫苗施打作業。」世衛「COVID-19疫苗全球取得機制」（COVAX）負責人、世衛助理秘書長艾沃德（Bruce Aylward）表示，「如果我沒記錯，有超過30或40個國家政等著接種第2劑阿斯特捷利康藥廠（AstraZeneca ）疫苗，但卻遲遲拿不到疫苗。」

▲印度因疫情嚴峻，限制疫苗出口。（示意圖／路透）



艾沃德表示，受此問題影響的國家遍及印度次大陸、撒哈拉以南非洲（sub-Saharan Africa）、拉丁美洲和中東地區等地，尤其以印度周遭國家如尼泊爾、斯里蘭卡「受到特別嚴重的打擊」，且又面臨「一波嚴重疫情」。



生產AZ疫苗的印度血清研究所（Serum Instituteof India, SII）原是Covax供應鏈支柱，但如今印度染疫數激增，因而限制疫苗出口。

▲輝瑞疫苗及莫德納疫苗。（圖／路透）



艾沃德表示，「我們現在正緊急設法和阿斯特捷利康藥廠合作，試圖促使印度血清研究所、印度政府重新開始出口疫苗，才能盡快將第2劑疫苗送給需要接種的民眾，因為兩劑施打間本應有的間隔已被延遲了。」他也哀嘆，「目前只有擁有財力的國家或是疫苗生產國，才真正有疫苗可用。」



世界衛生組織（WHO）警告，新冠肺炎的傳播速度遠高於疫苗施打率，而G7會員國宣布將提供給貧困國家的10億疫苗數量遠遠不足。據WHO數據顯示，非洲只有1%人口已完成施打程序。截至周四為止，COVAX計畫僅提供了131國8800萬劑疫苗，遠低於原計畫。