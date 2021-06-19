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3級警戒滿月／全台死最多在我這裡！萬華空城...他扛救9千家庭

記者黃宥寧、羅志華／台北報導

一個月前，萬華慘淪疫情重災區，商店幾乎全部拉下鐵門，救護車的鳴笛聲在形同空城的街頭徘徊，窗櫺裡，是居民恐懼無助的眼神。這一幕幕的痛，如針，刺進中正區忠勤里長方荷生的心，腦中迴盪的是，2003年SARS的景像，「當時忠勤里，是全台死亡最多的里」。

▲▼ 方荷生里長。（圖／記者黃宥寧攝）

▲臻佶祥幸福食物銀行創辦人、忠勤里里長方荷生。（圖／記者黃宥寧攝）

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方荷生知道，接下來的悲劇，將重擊萬華中低收、遊民等最弱勢的家庭，連打零工的機會都可能歸零；下一餐在哪，都成問號。5月15日，雙北三級警戒，方荷生決定在臉書募1千個物資包，令他感動的是，36小時後，湧入的善款讓他足以買入9千物資包。而1個物資包，足以讓1個弱勢家庭維持1週最基本的溫飽需求。

▼食物包與清單。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼食物包方荷生。（圖／記者黃宥寧攝）

●全台死最多在我這裡

《ETtoday新聞雲》走訪方里長自創的食物銀行「臻佶祥食物銀行共享園區」，當了23年里長的方荷生，談起傷心過往、切膚之痛。

民國92年SARS，和平醫院封院，南機場忠勤里受傷很重，全台隔離最多，死最多都在我社區」，方里長說話的同時，手指忍不住試圖掐算起慘痛的回憶，他說，當年和平醫院封院時，他的鄰長、志工及里民都被關在院內，連去探望住院媽媽的里民也被關，「而我卻完全無法幫到忙」。

方里長說，大家耳熟能詳的「南機場夜市」其實就在忠勤里，但許多人不知道熱鬧的夜市藏著三多，「老人多、中低收入戶多、新住民多」。他感嘆，當時的他實在束手無策，更目睹許多里民突然被隔離沒飯吃。SARA這場悲劇，成了方里長永遠的遺憾，深埋心底。

▼方荷生里長因身處在中正萬華區看見太多弱勢家庭需要幫助，從臉書募到9000份物資 。（圖／方荷生里長提供）

▲▼ 方荷生 。（圖／方荷生提供）

●遺憾種子發芽成希望

今年5月，接連爆發宜蘭遊藝場、蘆洲獅子會、萬華茶藝館3起重大群聚案，5月15日，本土確診數破百達到180例，雙北隨即宣布進入三級警戒。

同天，方里長在臉書疾呼「身處在中正萬華區看到有太多家庭、街友團體、社福團體需要幫忙，這幾天看到萬華區被列高危險區，許多人視萬華為禁區，憂心萬華一些弱勢團體將走上資源不易募集之境！我們都是一個生活圈。我是萬華人也是中正人，更是台北人。台北有事我們不會跑一直都在！！幫助我們募1000份食物包。」最後來自四面八方的小額捐款多達3000多筆，短短4天內募到500萬元，讓1000份食物包瞬間成了9000份。

▼食物銀行必帶三樣證件。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼食物包方荷生。（圖／記者黃宥寧攝）

●「物資募捐不能停」

方荷生表示，第一批1500份他先從忠勤里弱勢里民及鄰近的萬華區發放；第二批2500份要向家樂福下單、分送給全國各地食物銀行及其他社福團體。「物資募捐不能停」，方荷生細膩心思想得很遠，腦袋似乎裝著一台計算機，精算著這批送完，會員大概多久吃完，這樣多久內得募到下一批。

方里長不僅募物資，也是尋覓各類協助的「指揮中心」，當有人打電話來「里長我需要什麼什麼」他總是回應「你跟我說，我去找、我去談」。

▼拿著食物銀行存摺前來「臻佶祥食物銀行共享園區」領取食物包的民眾。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼食物包方荷生。（圖／記者黃宥寧攝）

●「少年仔，多謝喔」

採訪當天，記者發現一名白髮的阿姨與壯碩男子，各自騎著生鏽的腳踏車前來園區領取物資。剛開始園區內的一名志工以為他們少帶證件，一度溝通許久，但阿姨似乎難以解釋些什麼，只小聲地說「我兒子小時候發燒，不正常了，很可憐」。這時陳園長趕緊走出來了解，立刻認出阿姨跟她兒子，並花了3分鐘協助領取。

原來阿姨雙耳聽力受損，需要大聲講話才聽得見。於是記者拉起嗓子問「阿姨妳們家幾個人，這樣兩袋食物夠吃嗎？」阿姨則緩緩地說「我們家8個人，有這樣的食物包真的已經很感激了」，話說完，阿姨舉起手向陳園長揮一揮，用台語道別「少年仔，多謝喔！」

▼領完食物包的會員園長都會拍下照片做紀錄。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼食物包方荷生。（圖／記者黃宥寧攝）

「我民國87年當里長，民國90年送第一個便當，沒有人相信里長會送便當給里民吃，大家都以為里長就是『柱仔脚』」(台語：選舉樁腳)」。方說，1998年，39歲的他在北市「三多」的忠勤里開啟里長之路，23年的經驗，讓他明白疫災下的弱勢家庭，即將瀕臨崩潰，孩子無法上學，沒了營養午餐，本來打零工的父母，也沒有工能打了，收入就是零。

方里長提及美國心理學家馬斯洛的「金字塔需求理論」，生理需求是金字塔底層最基本也最重要的需求，如食物、水、空氣，他擔心，如果今天弱勢族群沒了食物，那在病毒找上門前，將先被擊垮。

●黑暗襲但黎明終會來

全國疫情第3級警戒滿月，而疫情有天將落幕！但古道熱腸的方里長仍持續馬不停蹄為弱勢奔走，採訪最後，他也十分地感激「謝謝大家這麼相信我，給我這麼多物資，讓我可以分享給更多人。」

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