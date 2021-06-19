竹市78歲長輩打完！竹縣87歲↑進行中　差很大關鍵原因曝光

▲新竹縣市長者們陸續前往注射站接種疫苗。（圖／新竹市府提供）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市截至昨日(18日)，已為78歲以上累積共1萬2339位長輩全數施打完畢，全體78歲以上長者接種率近65%，今日持續為第一類醫事人員、80歲以上不在籍長輩接種；新竹縣首波13000劑疫苗，到今天(19日)上午為止，也已施打11374劑，整體接種率為87.5%，其中87歲以上長者有4231人接種、機構住民及工作人員有3306人接種、洗腎腎友有853人接種，其餘是第一至三類的醫事及防疫人員。

新竹市府表示，竹市自12日起獲配疫苗，一週來陸續為符合資格的長輩、醫事人員、機構人員與住民接種，昨日則完成78歲以上長輩疫苗接種，78歲以上長輩符合資格者共1萬9217位，累計1萬2339名長輩完成接種，78歲以上長輩接種率已達65％。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲新竹市因為人口結構較年輕，因此疫苗注射的年紀下降較快。（圖／新竹市府提供）



新竹市昨日再通知3188位包含78歲長輩、不在籍長輩、一類醫事人員施打，共有1950人報到接種，整體報到接種率約6成，今日將再通知1018位第一類醫事人員、80歲以上不在籍長輩接種。

新竹縣部分，首波獲配13000劑疫苗，到今天上午為止，也已施打11374劑，整體接種率為87.5%。其中87歲以上長者有4231人接種、機構住民及工作人員有3306人接種、洗腎腎友有853人接種，其餘是第一至三類的醫事及防疫人員。

▲新竹縣人口年齡較高，且多山區偏遠地區，前往不易，因此疫苗注射進展仍停留在87歲以上長者。

為了讓長者施打疫苗更有效率，新竹縣疫苗撥放和施打採滾動式調整接種年齡。此外，針對中央配發新竹縣的900劑莫德納疫苗，預計規劃提供給尚未接種疫苗的第1、2、3類醫事及防疫人員預約接種，時間是6月22日，地點在湖口王爺壟運動公園大型施打站。請符合資格的民眾到衛生局網站預約，預約的時間是明天（6/20）上午10點至下午5點，額滿為止。

市府也表示，收到中央分配的疫苗數量後，各地方政府就會從戶政系統下去撈，以疫苗數量預估多少人可注射，來決定施打的年紀，以新竹市為例，第一階段開放83歲以上長者，打完了接下來開放80歲至83歲，再來開放78歲到80歲，新竹市因腹地小、也無偏鄉或山區，人口結構又相對年輕，因此疫苗施打年齡也下修的快速。

►風量大、省電又方便「勳風冰晶移動式水冷氣」

►「護國神山群」過關了！寶二水庫成功解渴 一張圖秒懂蓄水量



►快訊／黃牌重機台3線過彎犁田噴小巴 男騎士「慘遭肢解亡」



►竹東97歲婦打AZ後2小時猝逝 檢追查死因緊急解剖結果出爐



►國軍新竹醫院院長幫打特權疫苗 200萬罰金遭爆恐「全民埋單」