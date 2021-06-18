民進黨拒「查范綱皓造謠」　徐巧芯曝「8提案全被封殺」：不演了

▲國民黨細數多項提案遭民進黨封殺。（圖／翻攝國民黨FB、批踢踢八卦板）

記者邱晟軒／綜合報導

立法院院會18日進行紓困4.0追加預算案三讀。不過對於在野黨所提出，包括「加速採購疫苗，8月底前3000萬劑」、「3+11決策會議紀錄公開」等案，表決結果在民進黨團多數優勢下，並未順利通過。對此，國民黨晚間發文痛批，「民進黨這次擋下的不是國民黨的提案，是人民活命的機會！」

國民黨在臉書發文表示，民進黨在立法院全力阻擋了以下提案，包括「加速採購疫苗，8月底前3000萬劑」、「國產疫苗審查全程直播」、「國產疫苗完成三期臨床試驗再施打」以及「3+11決策會議紀錄公開」，直言「台灣人民跟你們有仇嗎？民進黨這次擋下的不是國民黨的提案，是人民活命的機會。」

▲國民黨細數多項重要提案遭民進黨封殺。（圖／翻攝國民黨臉書）

國民黨台北市議員徐巧芯更在臉書發文氣憤指出，「今天的立法院，民進黨不演了」，並且公布所有民進黨團表決封殺的提案。

以下為徐巧芯臉書公布的「被否決的提案」：



1、民進黨反對公開「第二類」接種名單

2、民進黨反對查范綱皓造謠

3、民進黨反對國產疫苗比照國際做第三期期中再緊急授權

4、民進黨反對國產做第三期

5、民進黨反對檢討國產疫苗採購價格

6、民進黨反對國產疫苗緊急授權審查比照國際全程直播公開

7、民進黨反對公開3+11會議紀錄

8、民進黨反對擴大採購國外疫苗至4000萬劑

▼徐巧芯在批踢踢公開多項重要提案遭民進黨否決。（圖／翻攝批踢踢八卦板）