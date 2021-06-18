打疫苗猝死「意外險也能賠」！死亡證明超關鍵　3大情況一次看懂

▲打疫苗猝死「意外險也能賠」，死亡證明超關鍵。（示意圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

全國各縣市15日開放高齡者打疫苗，不料接種後的猝死事件不斷發生，有人就關心疫苗險、意外險能不能理賠。民眾若在打疫苗後死亡，醫院開出的「死亡證明書」是理賠關鍵，另外若沒有保疫苗險，也能透過意外險理賠，一樣必須有醫院證明，顯示死因與打疫苗有關。

疫苗險一度日賣1.6萬張，隨著近期猝死案例不斷增加，大家開始關心「究竟能不能成功獲得理賠」。其實能不能獲得理賠的關心要分2步驟來看，如果投保者施打疫苗後，發生不良反應進而住院，確定住院原因與打疫苗有關係，就能獲得住院相關的理賠。

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若投保者死亡，要先看疫苗險是否有賠喪葬金或死亡賠償金，若上述2種都沒有理賠，甚至死者沒有投保疫苗險，家屬也能申請意外險理賠。不論想要獲得哪一種理賠，醫院開出的「死亡證明書」相當關鍵，死亡原因必須與「施打疫苗」有直接關係，若是因為慢性病或其他因素則不能理賠。

保險局主任秘書蔡火炎說，「被保險人本身沒有其他疾病，單純只是打疫苗就導致身故的話，應該可以認定是屬於意外傷害的定義，所以若因為單純打疫苗造成（死亡），是符合意外定義的」。保險專家劉鳳和也說，「意外險也可以在這次事故中申請理賠，但不能是疾病引起的，（原因）必須是外來的還有突發的」。

▲全國各縣市15日開放高齡者打疫苗，不料接種後的猝死事件不斷發生。（圖／路透）

保險局長施瓊華也解釋，投保者打疫苗致死，意外險要不要理賠，可用三種情解釋，首先是投保者身體健康，打疫苗是死亡主因，沒有其他疾病原因，就算意外「意外險與疫苗險都要賠」

其次是投保者就算有慢性病史，但平日控制狀況良好，在打疫苗後造成住院或死亡，被醫生判斷「因疫苗引起」，意外險與疫苗險都要賠，保險公司不能因為有慢性病史，就直接把死因歸為是疾病。

最後則是投保者有慢性病史，正在努力控制或住院治療，則要看醫院給出的「死亡證明書」，判斷引發死亡的主要原因是疾病或打疫苗，若是因為疫苗引起，疫苗險與意外險也要賠。