小英授權郭董、台積電　國台辦：迴避復星「獨家商業權益」事實

▲郭台銘、蔡英文、劉德音三人今天就BNT疫苗採購議題會面。（圖／記者屠惠剛攝、記者湯興漢攝、ETtoday資料照）

記者陳政錄／北京報導

總統蔡英文18日下午與鴻海創辦人郭台銘、台積電董事長劉德音會面，授權永齡基金會和後者購買BNT疫苗，並提出「四點作法」，要求原廠製造直送台灣。大陸國台辦晚間對此發出長達兩頁的「發言人表態」，指稱民進黨刻意迴避復星在BNT疫苗上，擁有獨家商業權益的事實，奉勸民進黨不要在疫苗問題上，繼續進行政治操弄。

與過往大陸國台辦在台灣議題上，以發言人「答記者問」做出回應的方式不同，此次國台辦發布的「發言人表態」，在立場上更具有主動性，而非被動回應。

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者陳政錄攝）

國台辦發言人馬曉光表示，我們（中國大陸）在島內（台灣）疫情暴發之初就明確表示，願盡最大努力協助廣大台同胞儘快應對疫情，多次表示願向台灣同胞提供安全高效的疫苗，讓廣大台灣同胞儘快有疫苗可用。

他說，一個多月來，台灣染疫死亡人數不斷增加，一些政黨、縣市、團體和人士積極聯繫洽購，並不斷呼籲民進黨開放引進大陸疫苗或購買上海復星醫藥集團代理的德國拜恩泰科公司（BNT）的mRNA新冠疫苗。

他抨擊，民進黨當局無視台灣民眾施打疫苗急需，不但拒絕引進大陸疫苗，而且對設定障礙，「他們的冷血阻擋，已經拖延了獲取疫苗的時間，致使許多台灣百姓染疫喪生。」

馬曉光重申，上海復星醫藥集團參與研發並擁有BNT疫苗在中國大陸和港澳台地區的獨家商業權益。該公司早就明確表示願意將疫苗服務於台灣同胞，陸方希望台灣縣市、民間各方與復星公司依照正常商業規則早日達成疫苗洽購協定。

馬曉光說，民進黨的說法，「刻意迴避上述事實」，甚至謊稱所謂「國際採購合約」等等，他們意欲何為？

▲台灣購買德國BNT疫苗，陸企上海復星醫藥扮演的角色受到關注。（圖／CFP）

據總統府發言人張惇涵轉述，在會面後，總統蔡英文有四點裁示，第一，總統在稍早會見上當面、誠懇感謝的感謝劉德音董事長、郭台銘董事長，謝謝他們的熱心義舉，政府立場很簡單，會窮盡一切可能跟努力，獲得更多、更穩定的疫苗供應來源。

第二，總統也指示行政院相關部會，持續、密集與2間企業進行協商，以公權力的協助，務必在最短時間內完成相關授權文件，發函授權台積電、永齡基金會，各經取500萬劑原廠疫苗的供應。

第三，後續1000萬劑疫苗交貨期程，大家都有高度共識，大家一致認為，越快越好；也一致認為，必須原廠製造、原廠包裝、直送台灣，投入後續大規模疫苗接種計畫。

第四，對於BNT原廠疫苗的洽購，蔡總統的立場清楚，多管齊下、多多益善，除了台積電、永齡基金會的投入之外，後續，台灣政府也會在德國政府協助下，持續與BNT及其代理商，共同商議，由政府採購今年及未來的疫苗。

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