蔡英文曾聯繫張忠謀買500萬劑BNT？　府：一直有管道保持密切合作

記者蘇晏男／台北報導

針對企業購買疫苗議題，總統蔡英文18日下午會見台積電董事長劉德音、鴻海集團創辦人郭台銘商討。會後，由總統府發言人張惇涵轉達會中內容。對於台積電購買500萬劑疫苗一事，總統蔡英文有跟劉德音或台積電創辦人張忠謀嗎？張惇涵表示，這次是由台積電主動提出計畫，包括台積電部分、鴻海永齡基金會部份，包括總統府、衛福部疾管署，都有直接聯繫的管道，也一直充分保持密切合作，這是沒有疑問的。

行政院18日上午宣布，將授權永齡基金會、台積電兩家民間企業，代表政府向德國BNT原廠洽談疫苗採購。張惇涵轉達蔡英文4點裁示：一、蔡英文當面誠懇感謝劉德音與郭台銘的熱心義舉，也表達政府的立場，也就是窮盡一切可能跟努力，獲得更多更穩定疫苗的供應來源。

二、蔡英文指示行政院相關部會，持續密集與兩間企業進行協商，提供全力協助，務必最短時間內完成相關授權文件，發函授權，台積電及鴻海永齡基金會中各爭取500萬劑量原廠疫苗的供應。

三、後續1000萬劑疫苗交貨期程，大家有一定共識，認為越快越好，也一致認為必須原廠製造，原廠包裝，直送台灣，來投入大規模疫苗接種計畫。

四、對於BNT原廠的洽購，蔡英文的立場就是多管齊下，多多益善，除台積電與鴻海永齡的投入之外，後續台灣政府也會在德國政府協助下，持續與BNT及其代理商，共同商議 由政府採購BNT今年及未來的疫苗。

張惇涵表示，會中大家都體認到疫苗洽購事務相當複雜且繁瑣，牽涉到各國公共衛生及疫苗政策，也牽涉到許多國際商務談判，希望大家一起克服困難，全力促成這項計畫。

今天與會的，還包括總統府秘書長李大維、衛福部長陳時中，行政院政務委員兼發言人羅秉成、台積電副總經理兼法務長方淑華、永齡基金會執行長劉宥彤。張惇涵說，會談的時間大約歷時1個半小時，氣氛非常融洽良好。

▼張忠謀、蔡英文。（圖／ETtoday資料照）