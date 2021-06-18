花蓮長者打疫苗尚無不良反應　重災區秀林鄉快篩432人結果出爐

▲縣長徐榛蔚宣布18日新增1名確診，並表示長者施打疫苗後目前尚未有不良反應回報。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣18日新增1例確診，花蓮縣長徐榛蔚下午在防疫記者會宣布6月21日至6月23日開放第二梯次長者疫苗開始施打，施打對象包含83歲（含）以上非原住民（民國27年12月31日前出生者）、78歲（含）以上原住民（民國32年12月31日前出生者）、洗腎患者以及疫情熱區崇德村民的部分。

▲▼確診個案群聚關係及足跡圖。

花蓮縣衛生局長朱家祥說明，今日新增個案13783，是案13195之二女婿，為30多歲男性，因妻子（13368）與女兒（13304）確診後匡列隔離，經第二次PCR採檢於6月17日確診。在太魯閣國家公園工作，自三級警戒後無遊客，上班僅進行步道維護、打掃、油漆等例行性工作。個案平日足跡單純大部分往返自宅、檳榔攤、工作地，於6月2日至12日間足跡包括檳榔攤、早餐店、加油站、超商等皆實聯制、戴口罩。目前匡列7名同事，17日PCR採檢，結果皆陰性。

徐榛蔚表示，關於第一梯次90歲以上長者及85歲以上原住民長者施打疫苗統計，16日以及17日施打率約四成，共1464人，接種後無嚴重不適的個案，而目前疫苗剩餘7312劑，下周6月21日至6月23日開始將進行第二梯次長者疫苗接種，針對83歲（含）以上非原住民（民國27年12月31日前出生者）、78歲（含）以上原住民（民國32年12月31日前出生者）、洗腎患者以及病毒熱區崇德村75歲以上長者及65歲以上原住民長者，相關接種程序作業皆與第一梯次相同，同樣也提供復康巴士、長照專車與愛心計程車等便民服務，接送長者接種疫苗。

第二梯次長者疫苗接種地點的部分，秀林鄉在秀林衛生所及各村衛生室，新城鄉在新城國中活動中心，花蓮市在中華國小，吉安鄉在吉安國小，壽豐鄉在壽豐鄉文化中心，鳳林鎮在鳳林國小活動中心，萬榮鄉在萬榮衛生所及各村衛生室，光復鄉在光復高職，豐濱鄉在豐濱分院，瑞穗鄉在瑞穗青蓮寺，玉里鎮在玉里鎮藝文中心，卓溪鄉在卓溪衛生所及各村衛生室以及富里鄉在富里國小、東竹國小各一天。

許多鄉親都非常關心秀林鄉快篩結果，18日上午在富世村共快篩432人皆為陰性。而針對疫情熱區崇德村民進行普篩以及下修疫苗接種年齡是希望除了杜絕病毒在熱區蔓延之外，更希望透過提升疫苗接種率，進而讓疫情趨緩。