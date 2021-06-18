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80歲翁與女兒同時染疫重症　花蓮慈院中西醫合療喜送2人出院

▲▼花蓮慈濟醫院送上安心祝福包、淨斯本草飲濃縮液以及阿公畫像Q版扇子，恭喜陳阿公順利出院。(圖／花蓮慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

5月下旬，與女兒同期感染新冠肺炎，第一位住進花蓮慈濟醫院重症專責病房救治的80歲陳阿公，經中西醫團隊合力照護一週後重症轉輕症，原訂於10日出院，但因配合輕症女兒解隔離的時間，17日晚間，終於帶著醫療團隊祝福，由兒女辦理出院返家。

「恭喜阿公要出院！」17日傍晚，院長林欣榮、副院長何宗融、重症加護內科病房主任陳逸婷、護理部主任鍾惠君等人，致贈安心祝福包、淨斯本草飲濃縮液給陳阿公的兒子女兒，林欣榮院長並唸出證嚴法師的祝福信，為病人及家屬加油打氣。

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▲▼花蓮慈濟醫院送上安心祝福包、淨斯本草飲濃縮液以及阿公畫像Q版扇子，恭喜陳阿公順利出院。(圖／花蓮慈濟醫學中心提供，下同）

林欣榮院長表示，證嚴法師慈示「無緣大慈、同體大悲」醫療團隊都是將病人視為自己的家人般來照顧，所以看到陳阿公恢復良好也能順利出院，不只為他歡喜，也激勵了醫療照護團隊。

重症加護內科病房主任陳逸婷指出，病人5月24日剛到醫院時，除了呼吸困難、發燒虛弱、意識不清外，血液氧氣濃度只有90%，吃東西也容易嗆到，經過氧氣治療、拍痰清痰，並使用瑞德西韋加上類固醇治療，27日開始中西醫合療，使用淨斯本草飲，但因病人還患有高血壓及糖尿病，調整藥物後，意識不清、血糖不穩定以及血氧都有改善。

▲▼花蓮慈濟醫院送上安心祝福包、淨斯本草飲濃縮液以及阿公畫像Q版扇子，恭喜陳阿公順利出院。(圖／花蓮慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院護理部也準備了結緣品，感恩家屬在阿公住院期間鼓勵支持他。

依據國外新冠肺炎治療經驗，通常80歲以上的病人約有60%會轉成重症，陳逸婷指出，這位阿公在重症照護團隊用心治療下，在5月31日轉進輕症專責病房。

其實，病人意識恢復初期，情緒很不穩，照護他的護理師發現，他很想回家。輕症專責病房護理長李淑禎說，因為病人的手機沒有視訊功能，同仁就以平板電腦讓他跟家人視訊，在螢幕的另一端，有了兒子、女兒為老人家加油打氣，不僅安撫了他的情緒，也願意配合治療。

▲▼花蓮慈濟醫院送上安心祝福包、淨斯本草飲濃縮液以及阿公畫像Q版扇子，恭喜陳阿公順利出院。(圖／花蓮慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼輕症病房護理師與夜班護理師們繪製有阿公畫像的Q版扇子，祝福阿公平安出院。

「阿公，我們來下床走走了！練習踏步」護理團隊每日固定三次進病房裡照護陳阿公，也以「多動動，就可以早日出院回家」來鼓勵病人復健，照護陳阿公的輕症病房護理師鄭余婉婷表示，阿公從臥床到使用輔具走路到現在已經可以自己走到廁所刷牙、洗臉，一路陪著他到生活漸漸可以自理，很替他開心，所以與夜班一起照護阿公的護理師們繪製有著阿公畫像的Q版扇子，還特別畫上阿美族族服代表勇士，因為阿公就如「阿美族勇士」般成功對抗病魔，並在出院這天送上Q版扇子來祝福。

▲▼花蓮慈濟醫院送上安心祝福包、淨斯本草飲濃縮液以及阿公畫像Q版扇子，恭喜陳阿公順利出院。(圖／花蓮慈濟醫學中心提供，下同）

「謝謝你們醫療團隊，把我的父親照顧得這麼好！」收下醫療團隊送上的祝福，陳阿公的兒子、女兒不停道謝，並表示很感謝花蓮慈院的醫護人員，細心照護他們的父親，讓老人家可以從重症轉為輕症，現在還能回家，真的很謝謝，回想起父親剛住院治療時，住在另外一家醫院的她幾乎是天天哭，很害怕會失去爸爸。

▲▼花蓮慈濟醫院送上安心祝福包、淨斯本草飲濃縮液以及阿公畫像Q版扇子，恭喜陳阿公順利出院。(圖／花蓮慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院林欣榮院長，唸出證嚴法師的祝福信為陳阿公及家屬加油打氣。

林欣榮院長指出，花蓮慈院照顧新冠肺炎病人不只中西醫合療，最重要的還有慈濟醫院是素食醫院，每天供應適合病人需求的營養素食，最近國外還有一篇針對新冠肺炎病人治療的研究發現，茹素者可以降低73%發生重症的比例，葷食者反而會增加重症3.8倍，因此照護團隊也鼓勵病人出院後持續吃素。

▲▼花蓮慈濟醫院送上安心祝福包、淨斯本草飲濃縮液以及阿公畫像Q版扇子，恭喜陳阿公順利出院。(圖／花蓮慈濟醫學中心提供，下同）

林欣榮院長分享素食小卡，國外發現茹素者可以降低73%發生重症的比例，鼓勵病人出院後持續吃素。

截至十七日下午為止，花蓮慈院累積收治了十六位新冠肺炎病人，其中十位是重症患者，目前已有五位重症轉輕症，其中包括陳阿公已有兩位復原良好出院。若包括輕症，已有七位病人出院。

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