打疫苗遇80年前國小同學！2阿公驚喜相逢：我明天還要去趴七辣！

▲相識80年的洪壁錄阿公(左)開心與老同學洪允可(右)聊起天。（圖／高市府提供）

記者洪靖宜／高雄報導

與許久未見的老同學相遇，就是在疫苗接種站，高雄路竹高中日前一名87歲的洪老先生前來施打疫苗時，隔壁竟坐著多年未見的國小同學，兩人同樣87歲，同樣姓洪，一見面就開始話家常，其中洪壁錄阿公打完疫苗還對老同學洪允可大聲自誇：「我明天還要去趴七辣！」，兩人要離開時還互相揮揮手，看上有些捨不得，場面備感溫馨。





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▲兩人許久未見，一見面聊起天宛如小型同學會。（圖／高市府提供）

高齡長者施打疫苗已經開始，這幾天在疫苗注射場地，也不斷上演著親情、友情、社會溫情交織的溫馨場面，就在高雄路竹高中的疫苗接種站，17日一位87歲洪壁錄阿公獨自騎車到場，準備施打疫苗，但坐下來沒多久就開始跟隔壁另一位老先生攀談，熱情起打招呼。

原來兩人越看越眼熟，想了想原來是小學同班同學，87歲身體還非常硬朗的洪壁錄阿公，看著坐在旁同樣87歲的老同學洪允可好不容易才想起來他的名字，他還忍不住消遣對方：「對啦，不然我是誰？你剛才都不記得了，是在『著猴』！」

▲兩人離去時依依不捨的揮揮手。（圖／高市府提供）

在防疫距離下兩人開始聊起天，洪允可阿公稍微有些重聽，所以由兒子在一旁幫忙轉達，相較內向的洪允可阿公，熱情的洪壁錄不改本性，以為老同學打完疫苗不舒服，還大聲自誇：「我明天還要去趴七辣！」，站在旁邊的兒子立刻再附上老爸耳邊又重複了一次：「他說他等下要去把七辣啦！」，讓一旁的醫護人員都偷笑起來。

兩個名符其實的「老」同學，沒想到多年沒見，竟然在這場疫情中，因為一起來打疫苗而相逢，不過雖然重逢開心，洪壁錄阿公仍不免感嘆：「我們同年的都已經走的差不多了。」

▲兩人一同步出疫苗接種站。（圖／高市府提供）

這場30分鐘的同學會，說長不長，說短也不短，兩位阿公施打完疫苗後站起身要離去時，還互相揮了揮手，洪壁錄見老同學需由兒子攙扶、走的慢，還刻意放慢腳步走在後方，一路跟到出口處，才互道再見，溫馨畫面看了令人為之動容，從小學畢業後再次相見，期盼兩人都能長命百歲，繼續維持這不容易的友誼。

時間對我們來說完全沒用！

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