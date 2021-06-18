德國政府居中替台灣協調疫苗採購　他曝：BNT高層意願極高

▲中華民國駐德代表謝志偉。（圖／記者嚴云岑攝）



記者陶本和／台北報導

駐德國代表謝志偉18日在臉書表示，德國政府至今仍在居間協調台灣跟BNT的疫苗採購簽約，他還自爆，自己跟德國官員幾乎每天透過電話、簡訊在聯繫。

行政院18日召開記者會，針對郭台銘採購疫苗一事表示，政府將正式發函授權台積電及永齡基金會，代表政府分別洽談各500萬劑BNT疫苗，送抵台灣捐贈給政府。

除此之外，駐德國代表謝志偉也在臉書表示，台灣和美國已被歐盟放進「入境解禁名單」，這個結果和之前德國外交部告訴他「力挺台灣務必放入解禁名單」的承諾一致。

謝志偉表示，這跟德國健康部長連5年在衛生大會，以不同方式為台灣仗義執言是一樣的，雖然力道和美國、日本有差，但同樣是要受到大陸抗議與指責。

謝志偉說，德國經濟部繼上次部長親自出馬之後，迄今他們都還在居間協調我方和BNT的疫苗採購簽約情事，而他和其某官員則是幾乎每天電話或簡訊。

謝志偉說，既然連德國經濟部長都要出面，就表示事情非常複雜，前面的事就先當作沒發生，早説了，一切盡在不言中嘛。

他強調，在跟BNT某相關高層親自通話的過程裡，一如以往，BNT至今對供應疫苗給台灣還是誠意十足，意願極高的，而且「還是德國／歐洲的原廠貨」。