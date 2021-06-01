怒嗆張小燕「台灣人的命也是命？」　謝志偉：說得好可惜晚幾十年

▲張小燕跪求「別再刁難，給我們疫苗」。（圖／翻攝自Facebook／張小燕）



記者蔡文鈴／台北報導

各地方急缺疫苗，新北市長侯友宜日前喊話中央給疫苗「別再刁難」，綜藝教母張小燕隨後也發文PO出一張「跪求」照片「別再刁難！給我們…疫苗！！」並感嘆「台灣人的命也是命」。不過，駐德代表謝志偉則透過臉書反嗆，「台灣人的命也是命？說得好，可惜晚了幾十年。」

謝志偉表示，在確診人數暴增後死亡人數進入三位數的情況下，出現「疫苗不足」的恐慌，這是很人性的反應，責備、責駡、或藉此批鬥廣義的執政者，包括自己作為台灣駐德代表，只要不是污衊，捏造，也在人性範圍內。

但謝志偉批評，張小燕PO出的圖卡措詞用語「救苦救命，每個人都是你我的親人，臺灣人的命也是命」，並附和侯友宜的訴求喊話「別再刁難！給我們…疫苗！！」他質疑，「這是在給政府製造壓力？還是在為台灣製造仇恨？」請問「你是在珍惜台灣人的命？還是在珍惜難得的機會？」

謝志偉表示，「台灣人的命也是命？說得好，可惜晚了幾十年」，當年有很多人，在大陸竄躲共匪，本來逃無棲身之處，最後來到台灣，結果很多台灣人，反而死無葬身之地。

謝志偉強調，是「台灣於我，恩重如山」，不是「政府於我，恩重如山」。不能因為仇恨這個政府，而置台灣於死地啊！至於這個政府到底有多差，能讓你們用這種再怎麼包裝也遮不住的仇恨來對待？！