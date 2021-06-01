「敢嗆張小燕」洪孟楷怒問謝志偉：你在德國是不是已經打了BNT？

▲立委洪孟楷。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

綜藝教母張小燕日前發文PO出一張「跪求」照片向政府喊話「別再刁難！給我們…疫苗！！」並感嘆「台灣人的命也是命」，結果卻遭駐德代表謝志偉反嗆為台灣製造仇恨。對此，國民黨立委洪孟楷反嗆，「現在是怎樣？德國有提供給外館人員施打疫苗，謝志偉代表是不是已經打了BNT？還敢嗆張小燕！」

洪孟楷在臉書表示，綜藝大姊大張小燕在臉書貼她自己的心聲，也許是因為國人都同感，按讚者眾，自己也是其中之一，雖然引來一些批評，但最不缺的就是沒同理心的政府官員，尤其是駐德代表謝志偉還隔空嗆「給政府製造壓力還是為台灣製造仇恨？」

洪孟楷表示，身為台灣民眾，什麼時候連在臉書上發言都要被政府官員關切？每天確診人數居高不下，表達想要疫苗的心聲錯了嗎！官員可以擺著正事不做來嗆人民，「現在是怎樣！」官大真的沒有多了不起啦！

洪孟楷指出，截至目前為止數據顯示，德國疫苗全國施打率佔人口比例近六成，代表已經趨近集體防疫的比例，也因此能夠恢復到正常生活，這不正是因為德國政府盡快給他們國人打到三期實驗且合格的疫苗嗎？他提到，外交部田中光政次在5月5日於立法院表示「共34國為我方外館施打疫苗」，德國也是其中之一，而謝代表是不是已經在德國打了BNT疫苗？「如果你也打了，憑什麼還有臉反嗆在台灣想要打到疫苗的民眾？」

洪孟楷強烈要求，請駐德代表把心力放在爭取疫苗上可以嗎？「你是領中華民國國人薪水的官員，隔空嗆國人並不會轉移爭取疫苗無力的焦點」；人在天高皇帝遠，然後批國內爭取疫苗批的如此大力；第一線的基層外交人員都非常辛苦，也非常令人尊敬，但如果身為長官的你，只能發文檢討國內的民眾，那無疑就是抹煞同仁的努力。

洪孟楷說，所謂的同國一命！但現實看起來，就是駐德代表打了BNT，台灣人卻還等不到足夠的疫苗，在國內的庶民跟你外交官可真的不同命。他感嘆，駐德代表有疫苗可以打，台灣民眾只能等政府牛步進口，還要被駐德代表隔空罵，這是什麼政府。

▲張小燕跪求「別再刁難，給我們疫苗」。（圖／翻攝自Facebook／張小燕）

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