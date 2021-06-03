採購BNT疫苗「仍是進行式」　謝志偉：藥廠有誠意、也有苦衷

▲輝瑞BNT疫苗及莫德納疫苗。（圖／路透）

記者蔡文鈴／綜合報導

我國採購德國BNT疫苗未果，駐德代表謝志偉先前透過臉書暗指中國接入阻撓，德國在台協會處長王子陶2日透過臉書表示，「契約簽訂與否與條件，並非在政府的掌控下，而是取決於契約雙方，倘若契約雙方能夠達成共識，聯邦政府自然樂見其成。」對此，謝志偉3日在臉書表示，德國經濟部長仍積極協助台灣，一切都還在進行式。

謝志偉指出，前天德國重量級電視台（ZDF)之重量級政論節目主持人Markus Lanz，和一位具醫療背景的國會議員Lauterbach的對話，針對台灣政府宣稱購買德國疫苗遇到阻力 ，L.議員說，「台灣並不窮，台灣的醫療體系曾取經德國，相當完善。其相關人員，素質很佳的，有的甚至超優，買不到疫苗只可能是政治因素」，主持人說「那就是中國嘍？中國說台灣是屬於他們的」，L.議員説「我也這麼詮釋」。

至於外界質疑德國政府沒有幫助台灣，謝志偉強調，「有！經濟部長親自出力，但是中國力道更大；至於藥廠的態度如何，謝志偉也說「有誠意，也有苦衷，但一切仍是進行式」；他無奈表示，「只能說，你們沒究責中國前，別為難人家。」

謝志偉也說，懇求那些到處貼文要政府「別再刁難」的人，如果你們真的覺得「台灣人的命也是命」，一起來分工合作「我們繼續和德國官方、廠商談」，而你們負責要求、呼籲中國「別再刁難台灣」。至少你們也出個聲，讓北京感到壓力。

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