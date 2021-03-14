「德國爆收賄」台灣花80萬？　外交部揭真相：登廣告每則1000歐元

▲駐德代表謝志偉。（圖／駐德代表處提供）



記者陶本和／台北報導

美國雜誌Politico報導指稱，德國基民黨國會議員霍普特曼（Mark Hauptmann）因被指控收賄而請辭，而台灣跟越南政府也涉及此案，我國遭爆花費80萬元新台幣。對此，外交部14日傍晚說明我國在外媒刊登廣告的模式，並澄清與本次德國收賄弊案情況有所不同。

美國著名政治雜誌Politico最新報導，德國基民黨國會議員霍普特曼（Mark Hauptmann）因被指控收賄亞塞拜然的錢而請辭。該文引述德國五大報之Der Spiegel報導，指出亞賽拜然駐德國大使館花費16,744歐元（折合台幣約56萬），購買此議員於圖林根自由邦（Thuringia）所出版地方報紙的新聞廣告。



報導指出，該報三個月發行一次，份數僅5萬5千份，其中台灣跟越南政府也有向該報購買廣告，德國報社DerWesten指出，台灣買廣告的錢最多，高達24,000歐元（折合台幣約80萬），遠高於亞賽拜然和越南。

對此，國民黨立委陳以信在臉書提出質疑。他認為，現在霍普特曼議員因被指控藉故收取外國賄款而被請辭調查，台灣也因此被國際點名，我國駐德謝志偉代表應該出面澄清，到底台灣為何要購買該議員所出版小報廣告？有沒有政治考量？為何那麼貴？我國對外宣傳經費相當有限，如此投注在特定議員所擁有媒體上值得嗎？合法嗎？

對此，外交部傍晚表示，南圖林根信使報（Sudthuringen Kurier）是德東圖林根邦的地區報紙，為拓展德東地區民眾對我國的瞭解，我國駐德國代表處自2015年開始，定期在南圖林根信使報刊登廣告，以增加我國的能見度，包括說明台灣參與WHO訴求、介紹台灣觀光旅遊等，每則廣告1000歐元，共計24,000歐元。

外交部表示，這與亞塞拜然駐德國大使館於2018年10月單次支付16,744歐元刊登廣告的情況完全不同，且相關廣告支付予HCS Medienwek公司，國會議員郝普特曼（Mark hauptmann）不是該公司股東也不是收款的對象，與駐處刊登廣告完全無涉。

針對外界質疑駐德代表處一事，外交部表示，特定立委未向外交部查證的發文，皆為明顯錯誤，外交部特此澄清。

外交部強調，駐德國代表處代表謝志偉自2016年到任後，持續推動台灣與德國的雙邊關係，爭取德國各界人士對台灣的瞭解與支持，而駐德國代表處刊登廣告，屬於我駐外館處於當地之正常文宣工作，並無外界所稱有政治考量或獨厚當地政治人員之情況。