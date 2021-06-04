台南安平「無人機科技執法」　堵傳統市場防疫破口

記者林悅／台南報導

台南市安平公有零售市場出現COVID-19確診病例足跡，市場自6月1日起休市消毒3天，4日是停市後第1天恢復營業，為落實稽核民眾戴口罩與實聯制，台南市警四分局除規劃專責警力外，並出動空拍機，運用空中廣播宣導並實施科技稽核，監控市場人流與配戴口罩情形。

▲台南市警四分局加強安平市場防疫稽核，並出動無人機廣播及監控市場人流與配戴口罩情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）





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市警四分局也請安平區公所、經濟發展局市場處配合，加強對平生路段外溢（流）違規攤販勸導30件，宣導店家及購物民眾實聯制入場，避免防疫破口。

由於安平市場休市後首日營業，依然湧入不少買菜及採購貨品的民眾，市警四分局特規劃，由副分局長陳俊凱率同行政組田組長等人，結合安平區公所區長賴青足等籌組聯合稽查小組，市警四分局亦出動空拍機，廣播黃偉哲市長防疫宣導口號，持續宣導市民落實QRcode實聯制，提醒市民配戴口罩，採買一次買足，保護護自己也保護他人，防疫互動，讓攤商與民眾認為揪感心，也回應一定做好防疫工作。

四分局長甘炎民表示，根據中央疫情指揮中心統計公布確診者足跡，仍以「傳統市場」為熱區，為有效阻絕防疫破口，貫徹市長加強傳統市場防疫政策，本分局針對臺南市安平公有零售市場加強編排「傳統市場防疫稽查及宣導」巡邏勤務，加強取締違規攤販，以淨化道路並減少感染源，確實推動市場實聯制，藉由推動「戴口罩、實聯制、噴酒精」防疫三步驟，保持社交距離，給出外採買的市民朋友安心，更讓「安平市場」有更平平安安的購物環境。

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