雲林斥資212萬設置攝影機、AI車牌辨識　科技執法從這裡上路

▲斗六市中山路、大學路交會路口是進入斗六市區主要道路，同時是前往台78線、國3斗六交流道主要聯絡道路，車流量大，肇事率也高。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警局為確行車安全、防制交通事故發生，選定斗六市中山路、大學路路口為開始建置科技執法路段，取締包括闖紅燈、超速、違規迴轉、未依規定車道行駛、越線停車。縣警局交通隊指出，該路段為縣內10大危險路段之一，期透過科技執法降低肇事率。

雲林縣警局交通隊表示，中山路、大學路交會路口是進入斗六市區主要道路，同時是前往台78線、國3斗六交流道主要聯絡道路，車流量大，肇事率也高，將斥資212萬元設置攝影機、AI車牌辨識，用路人若違規，透過車牌辨識自動判讀違規車輛資料，執行違規蒐證，匯入科技執法平台，待員警認證違規後即送件舉發。

交通隊說明，該路口已先設置「前方路口，科技執法」警告標誌提醒用路人注意，但科技執法相關設備還在建置，未來正式上路前還會先公告1個月，但請民眾務必遵守交通規則，保護自己與他人生命財產安全，也避免違規被告發傷荷包。

▲斗六市大學路已先設置「前方路口，科技執法」警告標誌提醒用路人注意，但科技執法相關設備還在建置，未來正式上路前還會先公告1個月。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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