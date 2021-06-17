　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄91歲翁打AZ後猝死！家屬悲喊：要見市長　陳其邁出現了

記者許宥孺／高雄報導

高雄市15日起開放87歲以上長者施打新冠疫苗，一名91歲潘姓老爺爺17日凌晨突然出現身體不適症狀，經搶救後宣告不治，家屬在急診室前悲痛哭嚎，喊著要見市長。對此，市長陳其邁17日中午也前往醫院探望家屬，他表示，看到老先生4名子女的互動，相信老先生是慈祥的父親，市府會負起責任、釐清真相。

▲高雄一名91歲老先生疑似施打疫苗身體不適送往醫院，家屬被擋在急診室外頭 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄一名91歲老先生疑似施打疫苗身體不適送往醫院，家屬被擋在急診室外頭 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

一名潘姓老先生17日凌晨身體不適，家屬緊急將他送往高醫救治，不過目因疫情期間醫院有人數管制，家屬不滿無法進入，和醫護發生爭執。警方到場後，家屬和院方達成共識，全數都能進去探望老爺爺，不過仍接到噩耗。

▲▼高雄市一名潘姓老先生15日打完疫苗，17日凌晨掛急診後宣告不治。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲家屬接到噩耗後跪地痛哭。（圖／記者許宥孺翻攝）

有家屬聞訊後在急診室門口跪地哭嚎，一名男子則是氣得大喊「要見市長」，他問在場員警：「我是高雄市民，可不可以見？昨天打了疫苗，一天沒有事，今天就發生狀況！」

▲高雄市長陳其邁17日主持防疫記者會 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市長陳其邁17日主持防疫記者會 。（圖／高雄市政府提供）

市長陳其邁17日中午也到醫院探望家屬，他表示，老先生的4個子女都在現場，對於父親不幸過世，他感同身受，要求民政局務必派人陪伴。

陳其邁說，他能體會到這4名子女都對父親非常孝順，也聊到老先生很多狀況，相信老先生是個慈愛、堅強的父親，他要表達最誠摯的慰問。

老先生猝死是否和疫苗有關？陳其邁強調，當時狀況如何，今天晚上會和專家小組就個案來研究，並指示衛生局立刻通報，是否屬於疫苗嚴重不良反應具體個案，請中央就個案審議，市府會負起該負的責任和真相調查釐清。

衛生局表示，老先生有慢性病史，15日上午接種疫苗，接種後沒有不適反應，直到17日凌晨不適緊急就醫，到院後死亡，診斷疑似為心肌梗塞。

衛生局強調，將全力協助家屬後事及相關救濟，並進一步釐清真相，責無旁貸。死因是否與施打疫苗相關，將向中央疫苗接種嚴重不良反應事件通報。

 女孩想要的都在這

【更多新聞】

快訊／「呼吸喘、血壓飆高」　高雄94歲老爺爺打完疫苗送醫

快訊／高雄94歲翁打疫苗後血壓狂飆呼吸困難　衛生局曝送醫病況

快訊／全台16起打AZ後猝死！高雄3000長者缺席　巨蛋接種站撤除

快訊／高雄91歲爺爺打疫苗凌晨急診不治　家屬跪哭：我要見市長

獨／高雄男「染疫21天」現況曝！失去嗅覺…每天緊盯誰因他染疫

ET快訊
台中已6人打AZ後猝死！他才說：沒問題　下午昏迷亡
快訊／租金補貼每月最高8000元　開放申請時間、條件出爐
天堂M妖精帳號「1450萬賣了」　買家身分曝光
食藥署准了！「首款國產」居家快篩試劑曝光
強風突吹落鷹架　他被「勾住」從13樓直墜地面慘死
就是要她死！軍人當街射殺前女友　卡彈秒拉滑套再一槍奪命

涼爽舒適的居家布置靈感

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

長者接種後頻傳猝死！專家：每例應解剖鑑定「不能出現緩打潮」

吳念真連續6晚直播「親自謝幕」！人間條件1到6集免費線上看

食藥署准了！首款國產居家快篩試劑通過　前置作業完成即可開賣

打AZ頻傳猝死！護理師婆婆吃飯「啊一聲倒下」台大醫：利大於弊？

聯手6家在地農家與農會！新東陽也推蔬菜箱　免出門宅配送到家

金門75歲婦打完疫苗頭暈不適　衛生局緊急留置觀察中

台中也爆緩打潮！開打3天3死疑與AZ有關　今施打率瞬間掉2成4

最快3小時逝！打AZ疫苗一天再增9死　台灣血栓發生率曝光

台灣「新冠死亡增速」全球第一...數據曝光！網打臉：不客觀

衰！電視區域清消畫面拍到桃園2食品老店　竟遭誤傳確診店

下班！原住民運將委屈露「破洞衣」　遭阿姨熱情請客：我知道你單身XD

阿姨騎斑馬線遭員警「死亡凝視」　對望後扭頭看車流：當時就很慌

8無罩男女躲巷弄內「群聚喝酒」 警察傻眼Say嗨：現在疫情期間欸

拜託給我一餐！男子因疫情失業　派出所鞠躬求助...盼警給碗泡麵

張善為癱瘓神隱8年…況明潔揭「斷聯內幕」　助理親吐近況「在家復健」：機器輔助手腳

金宇彬睽違一年半公開露面！　被讚「太帥」害羞捂臉搧風

奧客怒實名制！女孩用台語抱怨 「有很困難？」害她買布丁等20分

母親住院治療3個月「突確診驟逝」 死亡證明搞烏龍...台大：已重發！

江直樹家的狗名？《我愛他》怎麼唱？「台灣偶像劇」大會考！你記得多少？

私打疫苗之亂！ 打疫苗是基本人權，還是奢侈特權？｜行動法庭 第126集 完整版｜ 吳柏宏 陳秀熙 2021.6.15

長者接種後頻傳猝死！專家：每例應解剖鑑定「不能出現緩打潮」

吳念真連續6晚直播「親自謝幕」！人間條件1到6集免費線上看

食藥署准了！首款國產居家快篩試劑通過　前置作業完成即可開賣

打AZ頻傳猝死！護理師婆婆吃飯「啊一聲倒下」台大醫：利大於弊？

聯手6家在地農家與農會！新東陽也推蔬菜箱　免出門宅配送到家

金門75歲婦打完疫苗頭暈不適　衛生局緊急留置觀察中

台中也爆緩打潮！開打3天3死疑與AZ有關　今施打率瞬間掉2成4

最快3小時逝！打AZ疫苗一天再增9死　台灣血栓發生率曝光

台灣「新冠死亡增速」全球第一...數據曝光！網打臉：不客觀

衰！電視區域清消畫面拍到桃園2食品老店　竟遭誤傳確診店

Lala蘇心甯PO「撐爆洋裝」崩壞照　遭認孕婦讓座...她剷肉5公斤

陳俊達「公主抱」96歲阿嬤進衛所打疫苗　網友瘋傳成美景

謠言「高端青少年試驗」　把轉送站寫成「染疫集結點」2人遭約談

台中已有6人打AZ後猝死！69歲男才說：沒什麼問題　下午昏迷亡

「開門見廁」防疫變熱門！網憂難脫手　內行曝：潔癖人超愛

1098克拉「世界第三大鑽石」出土　點燃波札那疫後希望

快訊／租金補貼每月最高8千　8月2日開放申請

Fed轉鷹預估提前至2023年升息　楊金龍：台灣不需做升息前瞻指引

利率比勞工紓困貸款更低！　保單借款紓困7月1日上路

台灣大道被輾斃「身分曝光」育有一子　台中市府協助後續喪葬！

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

生活熱門新聞

點出現在「最不放心縣市」　醫：新增案例一直下不來

快訊／再增19例死亡！今日新增175例本土病例

3千萬劑東洋BNT破局！專家點出「關鍵人物」

假消息瘋傳！陳時中本名「南雲忠一」已129歲　看照片傻了

11老人施打AZ後猝死！台大醫承認「被嚇到」

今增175例本土「新北市87例最多」　各縣市分佈曝光！

「三級警戒直接到9月」防暑假旅遊潮？指揮中心回應

即／高雄91歲阿公打疫苗1天後　緊急送醫亡

疫苗開打第2天「11人猝死」！新北、台中最多

三級警戒再延長兩週？陳宗彥回應了

莫德納全發！陳時中回應女記者「妳很敏銳」網懂暗示了

台大醫：指揮中心不懂疫苗還無法忍受其他聲音

打疫苗發生事故意外險賠不賠？　保險公司回應了

醫曝「這幾類人」先別打疫苗：身體可能撐不住

更多熱門

相關新聞

安心上工條件鬆綁　屏縣855個防疫生力軍6/18登記受理

安心上工條件鬆綁　屏縣855個防疫生力軍6/18登記受理

受疫情衝擊，勞動部針對已實施的「安心即時上工計畫」進行條件鬆綁，為協助勞工度過疫情衝擊，屏東縣政府釋出855個與防疫相關工作機會，於6月18日開始受理報名，鼓勵有需求民眾採線上申請、電子郵件、傳真、郵寄等方式辦理申請。

NCC簡訊實聯制編8億　朝野共識同意砍5億

NCC簡訊實聯制編8億　朝野共識同意砍5億

「疫苗險」2個月賣出56萬件　4家產險1.61億入袋！

「疫苗險」2個月賣出56萬件　4家產險1.61億入袋！

龍井5人染疫先後都到過這市場　恐有無症狀個案

龍井5人染疫先後都到過這市場　恐有無症狀個案

即／北市士林「住宅12F起火」白煙狂冒！　住戶急抱兒疏散

即／北市士林「住宅12F起火」白煙狂冒！　住戶急抱兒疏散

關鍵字：

新冠疫情社區感染台灣防疫高雄陳其邁AZ疫苗施打接種不良影音

讀者迴響

熱門新聞

賈永婕接到蔡英文來電！

傅天穎突宣布「我要結婚了」！

男子射殺22歲前女友！36秒驚悚片曝

點出現在「最不放心縣市」　醫：新增案例一直下不來

快訊／再增19例死亡！今日新增175例本土病例

幕後／蔡英文政府兵分2路「全線綠燈」替郭台銘開道

辰亦儒健身大聲怪叫　民眾怒投訴：台灣過氣明星

快訊／郭台銘發3點聲明　強調進口疫苗按計畫進行「全力以赴」！

快訊／蔡英文致電賈永婕「通話內容曝光」

3千萬劑東洋BNT破局！專家點出「關鍵人物」

假消息瘋傳！陳時中本名「南雲忠一」已129歲　看照片傻了

11老人施打AZ後猝死！台大醫承認「被嚇到」

今增175例本土「新北市87例最多」　各縣市分佈曝光！

正妹網紅親弟車禍身亡！得年25歲

「三級警戒直接到9月」防暑假旅遊潮？指揮中心回應

更多

最夯影音

更多
下班！原住民運將委屈露「破洞衣」　遭阿姨熱情請客：我知道你單身XD

下班！原住民運將委屈露「破洞衣」　遭阿姨熱情請客：我知道你單身XD
阿姨騎斑馬線遭員警「死亡凝視」　對望後扭頭看車流：當時就很慌

阿姨騎斑馬線遭員警「死亡凝視」　對望後扭頭看車流：當時就很慌

8無罩男女躲巷弄內「群聚喝酒」 警察傻眼Say嗨：現在疫情期間欸

8無罩男女躲巷弄內「群聚喝酒」 警察傻眼Say嗨：現在疫情期間欸

拜託給我一餐！男子因疫情失業　派出所鞠躬求助...盼警給碗泡麵

拜託給我一餐！男子因疫情失業　派出所鞠躬求助...盼警給碗泡麵

張善為癱瘓神隱8年…況明潔揭「斷聯內幕」　助理親吐近況「在家復健」：機器輔助手腳

張善為癱瘓神隱8年…況明潔揭「斷聯內幕」　助理親吐近況「在家復健」：機器輔助手腳

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面