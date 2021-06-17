高雄91歲翁打AZ後猝死！家屬悲喊：要見市長　陳其邁出現了

記者許宥孺／高雄報導

高雄市15日起開放87歲以上長者施打新冠疫苗，一名91歲潘姓老爺爺17日凌晨突然出現身體不適症狀，經搶救後宣告不治，家屬在急診室前悲痛哭嚎，喊著要見市長。對此，市長陳其邁17日中午也前往醫院探望家屬，他表示，看到老先生4名子女的互動，相信老先生是慈祥的父親，市府會負起責任、釐清真相。

▲高雄一名91歲老先生疑似施打疫苗身體不適送往醫院，家屬被擋在急診室外頭 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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一名潘姓老先生17日凌晨身體不適，家屬緊急將他送往高醫救治，不過目因疫情期間醫院有人數管制，家屬不滿無法進入，和醫護發生爭執。警方到場後，家屬和院方達成共識，全數都能進去探望老爺爺，不過仍接到噩耗。

▲家屬接到噩耗後跪地痛哭。（圖／記者許宥孺翻攝）

有家屬聞訊後在急診室門口跪地哭嚎，一名男子則是氣得大喊「要見市長」，他問在場員警：「我是高雄市民，可不可以見？昨天打了疫苗，一天沒有事，今天就發生狀況！」

▲高雄市長陳其邁17日主持防疫記者會 。（圖／高雄市政府提供）

市長陳其邁17日中午也到醫院探望家屬，他表示，老先生的4個子女都在現場，對於父親不幸過世，他感同身受，要求民政局務必派人陪伴。

陳其邁說，他能體會到這4名子女都對父親非常孝順，也聊到老先生很多狀況，相信老先生是個慈愛、堅強的父親，他要表達最誠摯的慰問。

老先生猝死是否和疫苗有關？陳其邁強調，當時狀況如何，今天晚上會和專家小組就個案來研究，並指示衛生局立刻通報，是否屬於疫苗嚴重不良反應具體個案，請中央就個案審議，市府會負起該負的責任和真相調查釐清。

衛生局表示，老先生有慢性病史，15日上午接種疫苗，接種後沒有不適反應，直到17日凌晨不適緊急就醫，到院後死亡，診斷疑似為心肌梗塞。

衛生局強調，將全力協助家屬後事及相關救濟，並進一步釐清真相，責無旁貸。死因是否與施打疫苗相關，將向中央疫苗接種嚴重不良反應事件通報。

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