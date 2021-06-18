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快訊／高雄2監獄矯正人員遭爆「跳級」打疫苗　衛生局回應了

▲高雄大寮監獄 。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄大寮監獄 。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄監獄、高雄第二監獄矯正機關工作人員已完成造冊，開始施打AZ疫苗，有民眾認為是「跳級」，進入第二順位。對此，高雄市衛生局表示，指揮中心9日已經將矯正機關列為第五類施打對象，15日起同步開放施打，並無違規。

台南地檢署遭爆提前施打疫苗，引發外界爭議，有民眾表示，高雄監獄、二監矯正機關人員日前也獲衛生局通知造冊，已經開施施打疫苗，形同「跳級」。

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但衛生局表示，依據中央流行疫情指揮中心公布，15日起將同步開放第1至6類別對象接種，並依據2021.6.9版「COVID-19疫苗公費接種對象」列表辦理。

▲COVID-19疫苗公費接種順序。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

▲COVID-19疫苗公費接種順序。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

衛生局指出，因矯正機關人口高度密集、限定群居且接觸風險、疫病擴散風險極高之場所，編制上設有「衛生科」處理收容人診療需求，實際上具備醫療機構「診所」的功能，內部防疫體系運作更有賴內部各單位協調配合。

中央流行疫情指揮中心9日經衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組專家會議討論，為降低疫情造成衝擊，建議調整「COVID-19疫苗公費接種順序」，將「維持機構及社福照護系統運作」列於第五類對象，其中包含矯正機關工作人員。

衛生局表示，針對轄內矯正機關所有工作人員於10日至14日，共計982人執行COVID-19抗原快篩，確認皆為陰性後，全面造冊皆種疫苗，沒有越級問題。

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