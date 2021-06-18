快訊／陳時中承認疫苗「慢了」　監察院立案調查指揮中心

▲衛福部長陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

針對國內疫苗荒，衛福部長陳時中昨（17日）首度坦言近來疫苗進貨速度「事實上是慢」，但已經盡全力聯繫。監察院今（18日）下午發出新聞稿表示，將針對新冠疫苗採購展開調查，以釐清中央流行疫情指揮中心的整備及採購是否有當。

監察院表示，新冠肺炎疫情肆虐全球，本土疫情於110年5月中旬後突然爆發，截至今（18）日止，確診人數13,771人，不幸死亡人數518人。

監察院指出，國內社會瀰漫恐慌與不安，國人對於疫苗之施打有急切需求，然有部分之輿論認為中央流行疫情指揮中心對於疫苗整備及採購政策似有不周，且決策過程未見完備。為究明實情，監察委員林郁容、王麗珍、蘇麗瓊及蕭自佑已於日前著手進行調查。

監委表示，本案正廣泛蒐集各界提供之資訊，將詳加進行比對，以還原事實真相，另將針對相關疫苗採購數量判斷準據是否適當、資訊是否足夠透明、政府疫苗採購及施打策略有無及早規劃、在疫情平穩時有無積極爭取疫苗進口、相關制度及法令是否周延等進行深入調查，以釐清中央流行疫情指揮中心對於新冠肺炎疫苗之整備及採購是否有當。

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