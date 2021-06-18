密集戰開打！基隆4確診陰轉陽無症狀　染疫照護機構每3天就驗PCR

▲長庚醫院基隆感染科主任葉忠智強調對照護機構進行高密度採檢的重要性。（圖／翻攝自林右昌臉書）



記者郭世賢、林冠吟／基隆報導

針對基隆疫情，長庚醫院基隆感染科主任葉忠智就表示，基隆從一開始小吃店和傳統市場攤商群聚案後，目前已沒有新的患者出現，後續主要為長照機構群聚的患者，且此次確診患者多有陰轉陽的情形發生，因此會再對高風險長照機構的群聚病患做密集追蹤採檢，及早發現病情，防堵傳播鏈擴散。市府表示，將每3天1輪不停採驗。

長庚醫院基隆感染科主任葉忠智表示，由於18日新增的4名患者都為照顧機構的住民，並都是PCR一採陰性，二採陽性，還都是無症狀確診者，因此對於住民原照顧機構的清消就顯得相當重要，基隆市所採取的主要做法還是會嚴格的進行分倉、分流，移出確診病患病達到打斷傳播鏈的目的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

葉忠智說，此次確診案例未再擴散，可見高密度採檢的重要性，對高風險長照機構住民進行密集追蹤採檢，有助於發現住民病情，提早收治處理；在潛伏期觀察每個照護機構的住民健康情形，有症狀就及早收治，若沒有症狀也代表住民並無染疫的情形，便可以回到已做過清消的機構內休養，讓機構回復原本的功能。高密度採檢的主要目的就是要找出無症狀患者，擋住傳播鏈，才能避免有新確診個案的狀況出現。

省電又方便



【更多新聞】



快訊／基隆養護機構4確診！ 全是陰轉陽「無症狀感染」



煮菜油煙起衝突！80歲嬤譙鄰「瘋女人、住塔裡」挨告 下場曝光



造冊5萬人已施打4萬人 桃市府：疫苗安全無疑慮