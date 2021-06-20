疫情趨緩不忍了？桂山電廠爆「群聚搶枝仔冰」　人潮密集一片熱鬧

▲台電桂山電廠冰品周末景象。（圖／記者湯興漢攝）



記者黃可昀／綜合報導

今天（20）新增107例本土確診，是疫情爆發以來人數最低的一天，對所有人來說都是一劑強心針，疫情確實有緩和趨勢，不過能有今天的成果，也是因為大家近1個月每天都積極抗疫，在三級警戒解除以前仍要謹守各項防疫指引。今天台電桂山電廠冰品就出現人潮爆滿情形，群聚景象讓人看了心驚驚，似乎疫情趨緩就忘了所有防疫規定。

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▲三級警戒減少非必要外出與群聚。（圖／記者湯興漢攝）



《ETtoday新聞雲》記者今天直擊台電桂山電廠冰品，發現很多人趁著好天氣攜家帶眷來觀光，全擠在店門口搶枝仔冰，彷彿回到疫情前的熱鬧景象，不過三級警戒的期限到6月28日，即使疫情趨緩民眾還是得遵守指引，減少非必要外出、維持社交距離，但從照片來看，大家搶購枝仔冰的行為已經違反了這2項規定。

▲6/28想解封這幾天是關鍵。（圖／記者湯興漢攝）



指揮中心指揮官陳時中今天在記者會表示，現在整體確診人數有往下掉，但6月28日是否能解封，主要得看相關縣市能否清零，這幾天是關鍵期，接下來的疫情走向關係到28日能不能如期解除三級。

此外，今日新增的107例中，以新北市44例占最多，其次為台北市31例、桃園市16例，台中市6例、新竹縣4例、苗栗縣3例、彰化縣1例、宜蘭縣1例、基隆市1例，其餘13縣市全部+0。

▼三級警戒尚未解除，不該出現群聚景象。（圖／記者湯興漢攝）

