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群聚見警上門4處躲...牌桌+冰啤酒露餡　花蓮4女1男遭罰

▲民宅內擺著牌桌卻不見其他牌友。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

民宅內擺著牌桌卻不見其他牌友。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安警分局吉安派出所19日獲報，在吉安鄉福興村有民眾聚集打麻將，巡邏員警前往發現共有四女一男共處一室，現場雖未發現有賭資現金，但現場牌桌及喝到一半的冰啤酒，已明顯違反三級警戒室內不得群聚的相關規定，員警當場予以取締，並函報花蓮縣衛生局裁罰。

▲民宅內擺著牌桌卻不見其他牌友。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

陸續遭員警揪出藏身在廁所及陽台的牌友。

警方表示，19日下午吉安派出所接獲檢舉在福興村一處民宅內有禮聚衆賭博情事，經線上巡邏員警趕赴現場，遇到一位年約60歲的女屋主，一開始屋主表示沒有人在玩牌，並帶著員警上二樓查看，突然警方在二樓房內看到一桌麻將以及喝到一半的冰啤酒，緊接著在陽台，廁所等處陸續發現3女1男，此時屋主見東窗事發只好坦承一切，連同屋主共有四女一男共處一室，皆為左右鄰居，警方將五人直接函報裁罰。

▲民宅內擺著牌桌卻不見其他牌友。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

中央流行疫情指揮中心5月19日宣布全國升至第3級疫情警戒，警戒延長至6月28日，為避免擴散效應禁止室內5人以上、室外10人以上聚會。「齊心防疫」已成為全民共識，但仍有少數心存僥倖者不聽勸阻，警方呼籲民眾及業者務必遵守政府的防疫規定。

▲民宅內擺著牌桌卻不見其他牌友。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

吉安警分局強調，依據傳染病防治法第37條的規定，地方主管機關於傳染病發生或有發生之虞時，應視實際需要管制特定場所之出入及容納人數，如拒絕、規避或妨礙主管機關對於特定場所的管制措施，一經警察機關查獲不再勸導，直接函報裁罰，可處新台幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰，民眾千萬不可輕視，以免荷包大失血。

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