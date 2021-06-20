警戒降為2級？林右昌反對「縣市不同調」：這是防疫大忌！

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心今（20日）公布國內新增本土個107案例，確診個案新增11例死亡；基隆市增1例，累計共278人染疫，已連續6天在5例以下。有關警戒從3級降為2級，林右昌表示，反對有的縣市3級、有的縣市降為2級，人一定會流動，這是犯防疫的大忌。

林右昌在下午防疫記者會表示，今天全國107例，疫情有穩定趨勢，不過雙北加起來還有75例，很集中。基隆已連續6天在5例以下，而且今天只有1例。他強調，北北基桃是一個首都生活圈，不能分割，只要有一個城市沒有緩下來，就不能放鬆。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於防疫警戒是否降級，林右昌認為，「同島一命」全國應該一致，反對有的縣市3級，有的縣市降為2級，人一定會流動，這是防疫的大忌！要記取國際城市過去1年多來開開封封的慘痛教訓，不能重蹈覆轍。

林右昌說，全國是否解封還是要看雙北，雙北每日確診數與不明感染源，要降到一定案例以下，才有解封的條件。另外，全國疫苗施打率也應達到一定比例，疫苗打得越多，解封的日子越早來。病毒很狡猾，現在有疫苗可以打，還是呼籲大家趕快打。

美麗最大的祕密

【更多新聞】

美加碼捐台250萬劑莫德納 林右昌：台美友好！直接而明確

基隆80歲↑長輩第2波接種首日5成 85歲↑上次來不及打「直接來」

基隆嬤驚呼「怎麼這麼快！」 林右昌曝關鍵因素2分鐘打好1位



別將病毒帶回家阻斷傳播鏈 林右昌籲力行「防疫新生活」