警察先生就是這個人！高雄按摩店偷營業遭檢舉　業者硬拗：我姊姊啦

記者吳世龍／高雄報導

國內新冠疫情仍不見趨緩，全台三級警戒目前將持續到28日，但高雄苓雅區的一處傳統市場內還是有按摩業者不怕罰、開門營業不甩防疫規定，警方獲報到場取締時，一旁的民眾看見還大聲拍手叫好，員警依照違規事實，當場開單舉發。

▲苓雅分局福德二路派出所員警查獲傳統市場內的按摩店，疫情期間仍然違規營業。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方指出，事發在13日上午11點多左右，苓雅分局福德二路派出所員警正在執行傳統市場防疫稽查勤務時，就有人跑過來說：「警察先生，就是那個人」，原來市場內有一家按摩店大門敞開營業，完全無視防疫規定，員警聽聞後立刻前往取締。

警方到場後，發現潘姓女業者正在替客人進行背部按摩，一旁還有其他客人等待，研判違規營業屬實，明顯違反防疫規定，看到員警準備依法開單，潘女卻辯稱：「我沒有在營業，剛剛那位客人是我的姊姊啦」，警方不予採信，將營業過程全程錄影蒐證後，依據傳染病防治法37條逕行舉發移請衛生局裁罰。

▲苓雅分局福德二路派出所員警查獲傳統市場內的按摩店，疫情期間仍然違規營業。（圖／記者吳世龍翻攝）

據了解，這名潘姓女業者其實在菜市場已做10多年了，為了要養家活口必須要開門營業賺錢，所以才無視防疫規定不甩禁令，加上潘女一直都是抱著有人檢舉，她才關門不做的心態，這次來不及關閉被警方查獲，就是不遵守規定，惹怒市場其他人，所以才會被取締，這也讓圍觀民眾拍手大聲叫好，因為終於可以守下一個可能的防疫破口。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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