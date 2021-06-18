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染疫按摩女對醫護狂咳吐口水！失控真相曝　他怒轟：天理難容

記者唐詠絮／彰化報導

彰化北漂萬華按摩女6月返鄉收治負壓病房重症插管，疑似家人沒關切情緒躁動脫逃，對醫護人員吐口水襲擊大罵「為何要救我」，今天村長受訪時就說，如果不要活了，為何還要回彰化，甚至對醫護人員演出全武行，真的天理不容。

▲北漂萬華按摩婦確診。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲北漂萬華按摩婦確診公所大清消。（圖／ETtoday資料照）

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村長上午受訪時表示，該治療就要治療，如果妳不要命，當初就應該留在北部，不應該回彰化，醫護人員都這麼辛苦的照顧妳了，還朝他們咳嗽吐口水，甚至要從醫院逃出來，這種荒唐的行為真的天理不容。

▲北漂萬華按摩婦確診。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲北漂萬華按摩婦家門前仍堆著家具。（圖／記者唐詠絮翻攝）

村長指出，他家人都不住在村內，按摩女返家，6月6日她哥哥回空屋內洗家具，與村民言談間才被發現，原來她妹妹已經發燒感冒10多天，有可能染疫進一步通報採檢收治住院，隔天就重症插管，目前空屋的鐵門已經拉下，家具到現在都還堆在門口。

衛生局長葉彥伯對此表示，這名婦人在醫院內發生拔管逃離加護病房，後來經過醫護人員勸阻，後來轉到單獨病房醫院，目前正在治療中，會等到她病情穩定，再了解整個狀態，若有違反醫療法，會做進一步的處置。

▲北漂萬華按摩婦確診。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲衛生局長葉彥伯說明確診按摩婦現況。（圖／記者唐詠絮攝）

葉彥伯表示，目前住院的有200多人中，只有她屬於情緒較不穩，畢竟屬於個案，她目前的狀況比之前好很多，會請醫院加強心理支持，病人的狀況，會請醫護人員再反映給衛生局做進一步的處理。

外傳按摩女自住院後，家人沒有多加關心，才會使得她失去求生意志，葉彥伯指出，她長久居住在外地，與家屬也比較少聯繫，當時發生個案過程，家屬也不知情她是在隔離狀態，應該多給她支持、讓她先將身體養好最重要。

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