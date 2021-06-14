北漂子女取消返鄉...高雄資源回收婦落寞　1顆肉粽讓她眼眶紅了

記者吳世龍／高雄報導

國內新冠肺炎疫情嚴苛，政府為避免人潮南北流動，深怕造成防疫破口，所以不斷呼籲民眾端午連假不要返鄉。也因如此，高雄市苓雅區一名撿拾資源回收的老婦人，也等不到子女回來過節，所幸，警方及時送上熱騰騰的粽子，讓她一解思念親人之苦。

▲苓雅區一名撿拾資源回收的老婦人，也等不到子女回來過節，所幸，警方及時送上熱騰騰的粽子，讓她一解思念親人之苦。（圖／記者吳世龍翻攝）

這名林姓老婦人13日上午9點20分左右，推著載滿資源回收物的手推車行經苓雅區凱旋、同慶路口時，行動緩慢外再加上當時太陽炙熱，被當時巡邏經過的凱旋所員警看見，深怕老婦人有危險立刻上前協助並關心。

經了解後知道，林姓老婦人平日1 人獨居，原本以為在北部的子女能藉由端午佳節返家團聚，無奈疫情嚴峻，子女為配合政府防疫政策，只好在取消返鄉，也讓她感到落寞。凱旋所員警聽聞後，掏腰包購買粽子送給林姓婦人，她面對員警的粽香傳情，一時間感動到眼淚差點奪眶而出，並不斷感謝警方的暖心之舉。

但員警在與林婦聊天的過程中，也發現到她平時都是靠雙手撿拾資源回收物品，擔心她染疫風險較高，因此不斷提醒她要多注意個人衛生，平日要勤洗手並減少觸碰眼口鼻。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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