情侶分手他討債4000元！護花男嗆：分手還討　再撂8煞BB槍狂射

▲15人在大寮山頂公園聚眾鬥毆，警方趕到攔車逮人。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一對情侶分手後，因男向女討4千元債務，遭女方朋友嗆聲，雙方約在大寮區山頂公園談判，但對方撂了一批人助陣，眾寡不敵男子遭痛毆受傷，現場人員一哄而散，警方到場逮回7名涉案青少年，後續調閱監視器通知8名涉案人員到案，除依刑法送辦外，另外，因為聚集人數眾多，也被依《傳染病防治法》開立舉發通知書函請衛生局裁罰。

▲15人在大寮山頂公園聚眾鬥毆 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄一名20歲劉姓男子日前與女友分手，到前女友洪姓女子上班的宵夜店索討4千元債務，被洪女現任男友的19歲阮男友人嗆聲「都分手還討什麼債」，事後劉男越想越不爽，打電話給阮男要求他道歉，雙方約好16日晚間到大寮區山頂公園談判。

相約時間一到，劉男了帶4男1女到場，未料阮男這方有人開車、有人騎車一共來了9人，看到對方找這麼多人，劉男這方不敢輕易動手，雙方談判過程中一言不合而出手，劉男慘遭圍毆，對方持棍棒還有玩具BB槍射中劉男背部，造成他多處擦挫傷。

警方接獲報案後立刻趕到現場，將受傷的劉男受傷送醫，並攔下一部汽車及一部機車，車上駕駛一開始還辯稱是「繞錯路，不認識現場人」，但警方確認車上男子皆為涉案人員，迅速將車上還有在現場的7名青少年帶回派出所釐清案情，後續經調閱監視器查出另外8名青少年到案說明，連同現場攔下的人，總計逮共14男1女到案。

警方先依刑法聚眾鬥毆及傷害罪移送地檢署偵辦。另外，因疫情第三級警戒，室外15人聚集已違反《傳染病防治法》，警方也在現場開立舉發通知書函請衛生局裁罰。

時間對我們來說完全沒用！

【更多新聞】

佛光山買疫苗確定卡關！沒辦法再繼續下去 趙怡：仍願捐款

高雄紓困68秒宣傳片看不到陳其邁 名作家大驚：匆促間完成的？

28歲人妻瞞夫下海！被逮淚訴疫情毀人生 一家3口月入剩1萬怎養兒





