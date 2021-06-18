最快4小時猝死！打AZ後死亡「單日通報14起」　不良反應最新數據曝

▲長者接種AZ疫苗，資料照。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布最新接種不良事件通報，單日通報32件，分別是AZ疫苗30起，莫德納2起，接種AZ通報個案當中有14起死亡。指揮中心分析，死亡個案年齡都是62歲以上長者，最早於接種後4小時發生。

指揮中心公布17日接種疫苗統計，單日接種11萬7,570 人次，其中AZ接種11萬4,061 人次，莫德納接種3,509 人次。截至目前為止，累計接種 132萬1,839 人次，其中AZ接種127萬3,121 人次，莫德納接種 4萬8,718 人次。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新增接種後疑似嚴重不良事件通報32起，當中有14起死亡。指揮中心發言人莊人祥說明，17 日新增 30 例（15 女 15 男）疑似 AZ 疫苗接種後嚴重不良事件，發病年齡介於29 歲至 96 歲，為接種疫苗後 10 分鐘至 27 日間發生。

其中有十四例死亡，發病年齡介於 62 歲至 96 歲，為接種疫苗後 4 小時至 2 日間發生。其餘十六例包含疑似血小板低下、十二指腸潰瘍穿孔合併休克、過敏反應、延遲性過敏反應、蜂窩組織炎、身體瘀青（診斷不明）、泌尿道感染、診斷不明之持續頭痛、敗血性休克、腦出血等等。

另新增 2 例(1 女 1 男)疑似 Moderna 疫苗接種後嚴重不良事件，發病年齡介於35 歲至 55 歲，為接種疫苗後 1 至 3 日間發生，一例為疑似顏面神經麻痺，另一例為腋下淋巴腫痛。

▲▼施打疫苗最新數據。（圖／指揮中心提供）