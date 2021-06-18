佛光山買疫苗確定卡關！沒辦法再繼續下去　趙怡：仍願捐款

▲高雄佛光山。（圖／ETtoday資料照）

記者洪靖宜／高雄報導

第二批莫德納疫苗將到貨，24萬劑的莫德納在今天(18日)下午抵達台灣，那先前佛光山欲買疫苗的進度到哪呢，國際佛光會中華總會長趙怡表示，由於美國嬌生只願與政府機構協商，佛光山從中協助接洽的「階段性任務已完成」，應由府方來聯繫成功機率較大，他強調，目前變化大，如果在疫苗來前有需要民間出面，佛光山都願意協助。

針對佛光山購買疫苗進度，因後續美方藥廠表示只願意跟政府協商，國際佛光會中華總會長趙怡表示：「我們沒辦法再繼續下去，已經將過去的階段性任務完成，現在府方已經跟嬌生接上，由他們來接洽成功機率比較大。」

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他也強調：「如果接洽成功我們還是願意捐贈疫苗的費用，由於美方藥廠公開宣稱要跟政府接洽，美國也有疫苗分配計畫，不太容易由民間來跟藥廠買賣，除非願意放寬我們願意繼續進行，但府方已經談判，應由政府來做，我們從旁協」，趙怡提及，畢竟倉儲、運輸、報關等問題還是要由政府來辦理。

他最後提到，目前各國政策變動中，變化也很大，趙說：「如果在疫苗來前有需要我們民間出面，我們都願意協助！」

時間對我們來說完全沒用！

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