新生兒陰性…「無症狀產婦」排除染疫！新竹縣機構住民4採陽確診

▲新竹縣18日新增1例確診。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣18日新增1例確診，為竹東鎮B長照機構的住民，也是洗腎腎友，6月10日因案12291照服員確診匡列居家隔離及採檢，檢驗結果為陰性，6月16日第四度複採檢，檢驗結果為陽性確診，由於案因長居照服機構，且於居家隔離期間，無公共場所活動足跡。此外，日前一名確診產婦、案13408，經三次採檢均為陰性（出生嬰兒檢測也是陰性），縣府也依中央通知，將此案號移除為空號，排除確診。

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▲案13560為17日確診個案，與案13781皆無公共場所活動足跡。

新竹縣疫情指揮中心表示，6月16日經中央公佈一名竹北產婦確診、案13408，經三次採檢均為陰性（出生嬰兒檢測也是陰性），目前已依中央指示移除為空號，排除確診。

竹縣今日新增確診為案13781，70多歲男性，是竹東鎮B長照機構的住民，同時也是洗腎腎友。6月10日因案12291照服員確診匡列居家隔離及採檢，檢驗結果為陰性，12日、15日曾複採，檢驗結果皆為陰性，16日第四度複採檢，檢驗結果為陽性確診。由於案因長居照服機構，且於居家隔離期間，無公共場所活動足跡。

另外，昨天的確診個案13560，為C長照機構的本國籍照服員，固定服務於C長照機構的B區域（非感染區）。由於案13560在隔離期間並沒有出現症狀，因此，以採檢日（6月15日）作為發病日，回溯發病日前三天（6月12日至6月15日），皆無高風險公共場所活動史，接觸者也都已經匡列，不再重覆匡列，以上說明。

衛生局說明，疫苗注射統計至17日晚間，共施打7190劑、接種率55%，其中5人通報不良反應，多為肌肉痠痛、發寒、發燒，均列為非嚴重不良事件；目前縣內已有11家企業自主快篩，人數為2531人，結果均為陰性。

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