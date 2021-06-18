快訊／快炒店舅舅傳染3歲外甥女　龍井家族快篩600人結果出爐

▲台中大雅、霧峰快炒店群聚案又新增染疫者，本土個案今日新增2名。（圖／台中市政府提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市今（18）日新增2名本土確診案例，都是家族群聚個案，分別是霧峰快炒店群聚案老闆的外甥女以及大雅家庭群聚案、確診房仲業務的姊姊，2例皆為家庭感染並在居家隔離期間確診，無匡列相關接觸者，也無公共足跡史。另外，引起龍井民眾關切的龍井家庭群聚案，市府昨日快篩600多人都是陰性，也宣布危機解除。

台中市政府今日下午召開台中市疫情指揮中心線上記者會，衛生局長曾梓展說明今日確診案例疫調情形，台中今日新增2例本土確診案，1例為霧峰快炒店群聚案，至今已累計7例；另1例為大雅區家庭群聚案，至今已累計4例。

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曾梓展指出，案13840為霧峰快炒店群聚案10867的3歲外甥女，6月4日因舅舅（案10867）確診，小女孩與外祖父母當日一起在南投居家隔離，小女孩與外祖父母首次PCR採檢均為陰性。小女孩居家隔離期間無症狀，17日南投縣政府衛生局於小女孩與外祖父母居家隔離期滿前進行二次採檢，小女孩檢驗確診，外祖父母為陰性，外祖父母的居家隔離將再延長至7月1日。

案13782為案9555大雅區房仲的37歲姊姊，為網拍發貨員，6月2日因弟弟確診居家隔離，當日首次PCR採檢陰性，5日因出現症狀再次採檢，仍為陰性，16日隔離最後一日因身體不適，再採檢結果確診。