高雄紓困68秒宣傳片看不到陳其邁　名作家大驚：匆促間完成的？

▲「高雄好家載」廣告片第一幕一家人在家中慶生，桌上擺滿免洗餐盤 。（圖／高雄市府提供）

記者洪靖宜／高雄報導

疫情衝擊下，各縣市都禁止餐飲內用，導致餐廳服務業損失慘重，計程車業者也受到影響，為此高雄市府特別推出「高雄好家載」，民眾點餐後小黃司機將餐飲外送到市民家中，廣告因拍攝手法細膩內容層次堆疊，讓知名作家朱宥勳更自拍影片解析，忍不住問：「這真的是在疫情突然升高的匆促之間完成的嗎？」

「高雄好家載」4日正式啟用，民眾只要透過LINE熱點搜尋美食點餐，就能藉由計程車讓美食直接送到家，打造市民、餐飲業及計程車業三方受益的互助經濟模式。方案救急希望讓在疫情中受到衝擊最深的餐飲跟計程車結合起來度過難關，為了宣傳，高市府拍攝一部68秒宣傳廣告片，不僅在每天下午15時高雄市防疫會議後記者會直播前，也會在高市府臉書、地方電視頻道等多個平台播送。

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▲對比去年開心慶生，相差甚遠 。（圖／高雄市府提供）

這也吸引了知名作家朱宥勳在個人YouTube上解析此影片，忍不住問：「這真的是在疫情突然升高匆促之間完成的嗎？」，他指出影片雖是政令宣導，但畫面、文案都很精準，每一幕都能看出高市府要宣導概念卻沒有失去美感，他先分析第一幕一家人在家中慶生，但疫情下在家中都還得戴口罩，母親在滿桌食物下還在擦桌子，桌上擺滿免洗餐盤，表達三級警戒下大家都無法好好吃一頓。

▲今年因為疫情關係，店家生意全受到影響 。（圖／高雄市府提供）

接著畫面藉由自拍轉到去年慶生畫面，大家沒戴口罩在熱炒店開心慶生，用去年歡熱對比今年慘淡，熱炒店老闆還大方端出自己滷的土豆，為後續當伏筆，再轉回今年熱炒店老闆和女兒因為沒生意在家中，從老闆面容看得出煩惱生計，計程車司機沒客人憂鬱臉龐，加上空車標誌，19秒介紹所有人物。

▲連計程車司機也沒客人可載 。（圖／高雄市府提供）

下一秒熱炒店老闆看著手機訂單來了，立刻要女兒叫媽媽來幫忙，顯示生意上門全家都有了活力，就在計程車司機要來取餐點時，小女孩出來揮手，強化全家燃起希望，計程車司機也因此有了收入。

▲因為有訂單所有人都有一線生機，左方還帶出「高雄好家載」的LOGO 。（圖／高雄市府提供）

影片中不僅細節非常細膩，還抓住了台灣人搏感情的溫度，從短短68秒影片當中敘述熱炒店老闆、計程車司機、訂餐民眾，都因為從「高雄好家載」訂餐而有所不同，就因旁白說的：「一家人的美味、兩家人的溫飽」。

▲最後一幕感謝有你，呼籲民眾一同使用訂餐平台來，三方互助 。（圖／高雄市府提供）

最後一幕「謝謝有你」，呼喚大家使用高雄好家載，朱宥勳提到，此片是希望民眾來使用平台訂餐，全片沒有一秒市長出現，更是定調「三方互助」，是顧客、餐廳、程車司機互相幫助，不是政府由上到下補助，看得出退居幕後氣度，引導民眾用戶助方式，一起來度過難關。

▲高雄好家載宣傳片拍攝 。（圖／高市府提供）

孫介珩導演表示，這部片從開始到完成約花一周時間，確實是非常緊迫，加上防疫期間，在路邊拍攝不易，很容易被民眾關注，這部片就是希望能講出「互助」的重要，市府媒合幫助餐廳和計程車司機，希望在疫情期間，大家能為彼此多想一下，走溫馨感性路線，不要過多置入，不要讓民眾覺得有距離感。

▲高雄好家載宣傳片拍攝 。（圖／高市府提供）

時間對我們來說完全沒用！

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