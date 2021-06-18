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摩斯外帶外送優惠加碼延長！2套早餐100元、咖啡2杯特價一次看

▲▼摩斯漢堡優惠。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡早餐加碼推出咕咕雞堡+大冰紅茶特價69元（原價85元）。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

摩斯漢堡外送、外帶優惠加碼延長到6月30日，即日起推出多項特惠，除了先前有指定2套早餐特價100元、咖啡2杯100元，以及多種獨享餐折扣；即日起早餐也加碼推出咕咕雞堡+大冰紅茶享69元、3至5人的多人套餐也有超值價。

▲▼摩斯漢堡優惠。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡「獨享餐A」優惠。（圖／業者提供）

摩斯即日起至6月30日推出多項優惠，上午10點半後有「200元獨享優惠」，其中「獨享餐A」包括藜麥薑燒珍珠堡+摩斯雞塊+薯條+蒟蒻1杯+冰紅茶，原價240-250元，特價200元；而「獨享餐B」為摩斯吉士漢堡+摩斯雞塊+抹茶紅豆米派1個+蒟蒻1杯+冰紅茶，原價250-260元，漢堡都可更換藜麥海洋珍珠堡、藜麥杏鮑菇珍珠堡、摩斯鱈魚堡、黃金炸蝦堡。

▲▼摩斯漢堡優惠。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡「獨享餐B」優惠。（圖／業者提供）

早餐時段推出蕃茄吉士蛋堡+大冰紅茶，2套優惠價100元，漢堡還可加價15元升級咕咕雞堡、加價25元升級黃金塔塔鱈魚堡，另方塊薯餅原價35元，如今加購優惠價只要20元。

▲▼摩斯漢堡優惠。（圖／業者提供）

▲指定咖啡任選2杯100元。（圖／業者提供）

咖啡部分，指定咖啡品項任選2杯100元，包括黑糖特調拿鐵咖啡、黑糖蒟蒻茶歐蕾、冰檸摩斯咖啡、拿鐵咖啡、澳式黑咖啡、摩斯馥樂白，原價約在130元到170元之間。

為了鼓勵消費者多多使用外送、外帶服務，MOS Order APP專屬餐點優惠延長至6月30日，早餐時段加碼推出咕咕雞堡+大冰紅茶享優惠價69元（原價85元），3至5人的多人套餐也有超值優惠。

即日起至8月31日，透過MOS Order APP外帶訂餐，使用會員摩斯卡單筆消費滿299元加贈摩斯金點1點，訂購消費滿399元即免外送費，讓消費者抗疫期間也能夠安心在家享優惠。

▲漢堡王推出7夯品買1送1。（圖／業者提供）

另外漢堡王即日起至6月30日，凡是臨櫃外帶、手機點餐、官網外帶點餐，都可享7項指定產品「買一送一」優惠，品項包括小華堡(限定原味)、牛排醬燒牛肉堡、花生脆雞堡、10塊雞塊、大杯可樂、中份薯條、辣薯球。

▲肯德基推出預訂快取「加1元多1件」。（圖／業者提供）

而肯德基即日起至6月28日，推出使用預訂快取可再享「加1元多1件」活動，凡預訂快取購買任一XL套餐，加1元即贈1顆原味蛋撻；購買任一桶餐（5塊炸雞桶除外），加1元即贈1塊市價58元的咔啦脆雞；而零接觸外送也有滿350元免運優惠。

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