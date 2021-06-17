618元搶Gogoro！限時3天生鮮家電下殺　全聯618線上購夯品搶先看

▲全聯線上購「618你購了沒」開跑。（圖／全聯提供）

記者林育綾／綜合報導

電商界磨刀霍霍的618購物節來臨，全聯線上購也在6/18至6/20推出「618你購了沒」，推出百件食品、生鮮、雜貨等下殺5折，還有家電3折起、寢具挑戰市場最低價；而限時3天中午12點，消費者更有機會以618元搶購價值「萬元夢幻逸品」，最高價屬超過6萬元的Gogoro電動機車。

全聯在此次推出LG新品快閃，以最低價在線上獨賣預購，其中熱門的「E523WR LG Styler 蒸氣電子衣櫥–白」快閃會員點數加購優惠價，比起市價現省7000元以上；另外線上會議、在家健身運動的神隊友「LG TONE Free FN7 真無線藍牙耳機-黑/白」祭出全聯優惠點數加購價，比市價現省1000元。

居家寢具方面，東妮、HOLA寢具都有市場最低價；而長期熱銷的日用品，如衛生紙、濕巾、漱口水等，多款箱購限時下殺，包括舒潔抽取衛生紙6大袋箱購下殺74折，平均1袋120抽內含10包、只要138元。

食品部分，由於防疫在家解嘴饞，多款品牌零嘴也同步下殺，如三味屋苔嗑厚切海苔-椒鹽風味，最低5折起，平均一包44.5元，乾貨更可分批取貨。另精補品及飲料部份也推出優惠，天地合補葡萄糖胺飲、白蘭氏雙認證雞精、白蘭氏葉黃素精華凍等下殺8折起；箱購的台鹽海洋鹼性離子水850ml平均1瓶20元、每朝健康綠茶650ml平均1瓶24元。

▲全聯618購物節，每日中午12點夢幻逸品開搶，還有生鮮雜貨下殺5折起、家電快閃3折起。（圖／全聯提供）

而即日起至6/20，「PXGo全聯線上購」同慶星巴克50週年，期間購買星巴克指定商品，單筆滿1000元享618福利點回饋，咖啡迷們絕對不容錯過。OFF COFFEE及阪急麵包也推出每組618元的同步優惠，一次買可分次到店取貨，無領取期限限制。

活動限時3天，每日中午12點還有爆殺搶購！消費者有機會以618元購入「價值萬元以上夢幻商品」，其中最高價屬超過6萬元的Gogoro電動機車。6/18推出限量6台的TAKASIMA高島愛舒服小沙發-享睡版（溫暖橘）；6/19限量1台的Gogoro VIVA MIX KEYLESS 電動機車（合聲白）；6/20限量8組的任天堂NS Switch 魔物獵人特仕版主機和PRO手把同捆組。

獨家活動採會員制，僅在「PXGo!全聯線上購」APP，點選「618你購了沒」參加。

▲6/18至6/20夢幻逸品名單。（圖／全聯提供）

另外家樂福也在6/22前舉辦618年中慶，期間推出指定商品買1送1、現砍5折、現折1仟⋯等優惠，超過7500件指定商品滿1688元折6%，再送8000家樂福會員紅利點數。愛買線上購物蝦皮商城平台，也推出全館萬件商品2.8折起，還有iPhone 12超殺價，領券最高再折2600元。

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