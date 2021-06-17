　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

618元搶Gogoro！限時3天生鮮家電下殺　全聯618線上購夯品搶先看

▲▼全聯線上購「618你購了沒」開跑。（圖／全聯提供）

▲全聯線上購「618你購了沒」開跑。（圖／全聯提供）

記者林育綾／綜合報導

電商界磨刀霍霍的618購物節來臨，全聯線上購也在6/18至6/20推出「618你購了沒」，推出百件食品、生鮮、雜貨等下殺5折，還有家電3折起、寢具挑戰市場最低價；而限時3天中午12點，消費者更有機會以618元搶購價值「萬元夢幻逸品」，最高價屬超過6萬元的Gogoro電動機車。

全聯在此次推出LG新品快閃，以最低價在線上獨賣預購，其中熱門的「E523WR LG Styler 蒸氣電子衣櫥–白」快閃會員點數加購優惠價，比起市價現省7000元以上；另外線上會議、在家健身運動的神隊友「LG TONE Free FN7 真無線藍牙耳機-黑/白」祭出全聯優惠點數加購價，比市價現省1000元。

居家寢具方面，東妮、HOLA寢具都有市場最低價；而長期熱銷的日用品，如衛生紙、濕巾、漱口水等，多款箱購限時下殺，包括舒潔抽取衛生紙6大袋箱購下殺74折，平均1袋120抽內含10包、只要138元。

食品部分，由於防疫在家解嘴饞，多款品牌零嘴也同步下殺，如三味屋苔嗑厚切海苔-椒鹽風味，最低5折起，平均一包44.5元，乾貨更可分批取貨。另精補品及飲料部份也推出優惠，天地合補葡萄糖胺飲、白蘭氏雙認證雞精、白蘭氏葉黃素精華凍等下殺8折起；箱購的台鹽海洋鹼性離子水850ml平均1瓶20元、每朝健康綠茶650ml平均1瓶24元。

▲▼全聯線上購「618你購了沒」開跑。（圖／全聯提供）

▲全聯618購物節，每日中午12點夢幻逸品開搶，還有生鮮雜貨下殺5折起、家電快閃3折起。（圖／全聯提供）

而即日起至6/20，「PXGo全聯線上購」同慶星巴克50週年，期間購買星巴克指定商品，單筆滿1000元享618福利點回饋，咖啡迷們絕對不容錯過。OFF COFFEE及阪急麵包也推出每組618元的同步優惠，一次買可分次到店取貨，無領取期限限制。

活動限時3天，每日中午12點還有爆殺搶購！消費者有機會以618元購入「價值萬元以上夢幻商品」，其中最高價屬超過6萬元的Gogoro電動機車。6/18推出限量6台的TAKASIMA高島愛舒服小沙發-享睡版（溫暖橘）；6/19限量1台的Gogoro VIVA MIX KEYLESS 電動機車（合聲白）；6/20限量8組的任天堂NS Switch 魔物獵人特仕版主機和PRO手把同捆組。

獨家活動採會員制，僅在「PXGo!全聯線上購」APP，點選「618你購了沒」參加。

▲6/18至6/20夢幻逸品名單。（圖／全聯提供）

另外家樂福也在6/22前舉辦618年中慶，期間推出指定商品買1送1、現砍5折、現折1仟⋯等優惠，超過7500件指定商品滿1688元折6%，再送8000家樂福會員紅利點數。愛買線上購物蝦皮商城平台，也推出全館萬件商品2.8折起，還有iPhone 12超殺價，領券最高再折2600元。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
台中已6人打AZ後猝死！他才說：沒問題　下午昏迷亡
快訊／租金補貼每月最高8000元　開放申請時間、條件出爐
天堂M妖精帳號「1450萬賣了」　買家身分曝光
食藥署准了！「首款國產」居家快篩試劑曝光
強風突吹落鷹架　他被「勾住」從13樓直墜地面慘死
就是要她死！軍人當街射殺前女友　卡彈秒拉滑套再一槍奪命

涼爽舒適的居家布置靈感

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全聯新推「蜜鳳梨吐司」！吳寶春聯名2款麵包618起限時開賣

【廣編】萌翻了！養鹿協會鹿隊長LINE上報到

宅配單大增！賣場「配送時間」延遲　家樂福8天起跳、大潤發停接單

【廣編】居家防疫就靠這一箱！新東陽推新鮮農產蔬菜箱　免出門宅配送到家

悠遊卡限定！必勝客外帶「個人比薩第2個半價吃」　還送可樂1罐

PChome 24h購物卡貨近一個月　網友創粉絲團大譏哏圖多

38元爽喝大杯拿鐵！超商限時優惠　指定品第2件半價「滿額再打折」

第2件直接打1折、3折！超商APP限時免費抽「飲料折價券」　門市也有

1個人就開吃！超商獨家3款超邪惡披薩　最便宜49元、咬下狂牽絲

下班！原住民運將委屈露「破洞衣」　遭阿姨熱情請客：我知道你單身XD

阿姨騎斑馬線遭員警「死亡凝視」　對望後扭頭看車流：當時就很慌

8無罩男女躲巷弄內「群聚喝酒」 警察傻眼Say嗨：現在疫情期間欸

拜託給我一餐！男子因疫情失業　派出所鞠躬求助...盼警給碗泡麵

張善為癱瘓神隱8年…況明潔揭「斷聯內幕」　助理親吐近況「在家復健」：機器輔助手腳

金宇彬睽違一年半公開露面！　被讚「太帥」害羞捂臉搧風

奧客怒實名制！女孩用台語抱怨 「有很困難？」害她買布丁等20分

母親住院治療3個月「突確診驟逝」 死亡證明搞烏龍...台大：已重發！

江直樹家的狗名？《我愛他》怎麼唱？「台灣偶像劇」大會考！你記得多少？

私打疫苗之亂！ 打疫苗是基本人權，還是奢侈特權？｜行動法庭 第126集 完整版｜ 吳柏宏 陳秀熙 2021.6.15

全聯新推「蜜鳳梨吐司」！吳寶春聯名2款麵包618起限時開賣

【廣編】萌翻了！養鹿協會鹿隊長LINE上報到

宅配單大增！賣場「配送時間」延遲　家樂福8天起跳、大潤發停接單

【廣編】居家防疫就靠這一箱！新東陽推新鮮農產蔬菜箱　免出門宅配送到家

悠遊卡限定！必勝客外帶「個人比薩第2個半價吃」　還送可樂1罐

PChome 24h購物卡貨近一個月　網友創粉絲團大譏哏圖多

38元爽喝大杯拿鐵！超商限時優惠　指定品第2件半價「滿額再打折」

第2件直接打1折、3折！超商APP限時免費抽「飲料折價券」　門市也有

1個人就開吃！超商獨家3款超邪惡披薩　最便宜49元、咬下狂牽絲

《幽遊白書》真人版選角外洩！鄉下開拍撞見大明星…女高生失控了

黃安爽打科興疫苗喊「有祖國母親照顧真好」！　酸台灣：AZ打死老人

Lala蘇心甯PO「撐爆洋裝」崩壞照　曝遭認孕婦讓座...怒剷肉5公斤

陳俊達「公主抱」96歲阿嬤進衛所打疫苗　網友瘋傳成美景

謠言「高端青少年試驗」　把轉送站寫成「染疫集結點」2人遭約談

台中已有6人打AZ後猝死！69歲男才說：沒什麼問題　下午昏迷亡

「開門見廁」防疫變熱門！網憂難脫手　內行曝：潔癖人超愛

1098克拉「世界第三大鑽石」出土　點燃波札那疫後希望

快訊／租金補貼每月最高8千　8月2日開放申請

Fed轉鷹預估提前至2023年升息　楊金龍：台灣不需做升息前瞻指引

女大生動漫展「沒穿內褲狂掀裙」　喊冤「喬姿勢意外」反批偷拍

消費熱門新聞

網友推薦美式賣場4大高回購率品項

4大超商「618購物節優惠」一次看

深入電商社團盤點必買6大折扣夯品

PChome出貨延遲！網友創粉絲團譏

iPhone 12 Pro Max狂殺只要4140元

4大超商「領防疫補貼」優惠一次看

添好運招牌甜品變冰品！超商任2件0元開吃

美式賣場幫寶適優惠每箱折130元

全聯新推吳寶春「蜜鳳梨吐司」

必勝客祭個人比薩外帶第2個半價

38元爽喝大冰拿！超商限時3大優惠

超商最新史努比集點！吐司壓超萌大臉

防疫天天洗頭網紅推「泡泡洗髮」

萊爾富限量早餐箱爽嗑爆漿餐包

更多熱門

相關新聞

4大超商「618購物節優惠」一次看

4大超商「618購物節優惠」一次看

明天就是618購物節了，你想好購物清單了嗎？以下就整理4大超商「618購物節優惠懶人包」，只要到門市內寄取件、繳代收，結帳當下就能再以優惠價購買飲品，另外，還有超商雲端商城推出大杯美式、拿鐵買10杯打5折優惠，換算下來每杯大杯拿鐵約只要28元，超級划算，民眾可要把握機會幫荷包省一波。

超商限量販售「小美紅豆牛奶汽水」

超商限量販售「小美紅豆牛奶汽水」

adidas、Reebok官網打折了！

adidas、Reebok官網打折了！

防疫天天洗頭網紅推「泡泡洗髮」

防疫天天洗頭網紅推「泡泡洗髮」

彰化婆媳確診！足跡史曝：全聯彰安店、VNEX商店

彰化婆媳確診！足跡史曝：全聯彰安店、VNEX商店

關鍵字：

全聯618購物節

讀者迴響

熱門新聞

賈永婕接到蔡英文來電！

傅天穎突宣布「我要結婚了」！

男子射殺22歲前女友！36秒驚悚片曝

點出現在「最不放心縣市」　醫：新增案例一直下不來

快訊／再增19例死亡！今日新增175例本土病例

幕後／蔡英文政府兵分2路「全線綠燈」替郭台銘開道

辰亦儒健身大聲怪叫　民眾怒投訴：台灣過氣明星

快訊／郭台銘發3點聲明　強調進口疫苗按計畫進行「全力以赴」！

快訊／蔡英文致電賈永婕「通話內容曝光」

3千萬劑東洋BNT破局！專家點出「關鍵人物」

假消息瘋傳！陳時中本名「南雲忠一」已129歲　看照片傻了

11老人施打AZ後猝死！台大醫承認「被嚇到」

今增175例本土「新北市87例最多」　各縣市分佈曝光！

正妹網紅親弟車禍身亡！得年25歲

「三級警戒直接到9月」防暑假旅遊潮？指揮中心回應

更多

最夯影音

更多
下班！原住民運將委屈露「破洞衣」　遭阿姨熱情請客：我知道你單身XD

下班！原住民運將委屈露「破洞衣」　遭阿姨熱情請客：我知道你單身XD
阿姨騎斑馬線遭員警「死亡凝視」　對望後扭頭看車流：當時就很慌

阿姨騎斑馬線遭員警「死亡凝視」　對望後扭頭看車流：當時就很慌

8無罩男女躲巷弄內「群聚喝酒」 警察傻眼Say嗨：現在疫情期間欸

8無罩男女躲巷弄內「群聚喝酒」 警察傻眼Say嗨：現在疫情期間欸

拜託給我一餐！男子因疫情失業　派出所鞠躬求助...盼警給碗泡麵

拜託給我一餐！男子因疫情失業　派出所鞠躬求助...盼警給碗泡麵

張善為癱瘓神隱8年…況明潔揭「斷聯內幕」　助理親吐近況「在家復健」：機器輔助手腳

張善為癱瘓神隱8年…況明潔揭「斷聯內幕」　助理親吐近況「在家復健」：機器輔助手腳

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面