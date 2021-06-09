每天限量！摩斯早餐推全新「和牛三明治」　加碼喝9元大杯紅茶

▲摩斯漢堡暫停內用、不開放洗手間至6月28日。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

早餐就能爽吃和牛！無論是上班族、學生群絕對都受不了每日現做的「摩斯早餐」，就算現在防疫在家，也能用外帶、外送天天吃到這美味。近日摩斯漢堡早餐系列悄悄推出全新「和牛三明治」，多汁的澳洲和牛搭配萵苣、芥末美乃滋醬，罪惡爆表，更加碼祭指定早餐免費升級波士頓奶油萵苣、搭配冰紅茶只要9元，把握機會開吃。

▲摩斯漢堡早餐系列推罪惡和牛三明治。（圖／翻攝官網）

新選擇來了！摩斯漢堡早餐系列推出全新銅板價「和牛三明治」，嚴選厚實多汁澳洲和牛搭配新鮮萵苣，再擠進滿滿酸甜芥末美乃滋，早上來一份絕對超滿足，每日限量供應，季節限定，想吃要快。

而針對早餐系列也有限時優惠，即日起至7月5日凡購買「火腿蛋三明治、雞肉三明治、和牛三明治」限量免費升級波士頓奶油萵苣；加碼摩斯APP訂購「咕咕雞堡+冰紅茶」也享有優惠價，大杯紅茶只要9元。提醒早餐時段目前僅提供外帶及APP預定自取。

▲麥當勞「THE BTS MEAL」限定套餐登台。

另，備受鐵粉期待的麥當勞「THE BTS MEAL」限定套餐也終於在今（9）日正式開賣，BTS成員最愛組合就是「10塊麥克鷄塊餐」，內含10塊雞塊、中薯、中杯飲品外，還有韓國直送2款辣醬「甜辣醬」、「肯瓊醬」（醣醋醬同時提供，但只能選擇2款），尤其餐點包裝像是雞塊盒、飲料杯等全換上BTS代表色「紫色」，就連紙袋也是限定款，欠收到不行。

「THE BTS MEAL」即日起至29日於全台麥當勞限時開賣或售完為止，期間所有套餐餐點都會換上紫色限定包裝，不過若是鐵粉絕對要點10塊麥克雞塊餐，才能連2款沾醬一起擁有。提醒現在因疫情期間，麥當勞全門市暫停內用至6月28日，但仍可透過「歡樂送」及2大外送平台foodpanda及Uber Eats訂餐，也建議使用信用卡付費，在家就能開心享受。

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