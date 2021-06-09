　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

每天限量！摩斯早餐推全新「和牛三明治」　加碼喝9元大杯紅茶

▲▼摩斯漢堡防疫升級。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡暫停內用、不開放洗手間至6月28日。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

早餐就能爽吃和牛！無論是上班族、學生群絕對都受不了每日現做的「摩斯早餐」，就算現在防疫在家，也能用外帶、外送天天吃到這美味。近日摩斯漢堡早餐系列悄悄推出全新「和牛三明治」，多汁的澳洲和牛搭配萵苣、芥末美乃滋醬，罪惡爆表，更加碼祭指定早餐免費升級波士頓奶油萵苣、搭配冰紅茶只要9元，把握機會開吃。

▲▼摩斯漢堡推和牛三明治。（圖／翻攝摩斯漢堡官網）

▲摩斯漢堡早餐系列推罪惡和牛三明治。（圖／翻攝官網）

新選擇來了！摩斯漢堡早餐系列推出全新銅板價「和牛三明治」，嚴選厚實多汁澳洲和牛搭配新鮮萵苣，再擠進滿滿酸甜芥末美乃滋，早上來一份絕對超滿足，每日限量供應，季節限定，想吃要快。

而針對早餐系列也有限時優惠，即日起至7月5日凡購買「火腿蛋三明治、雞肉三明治、和牛三明治」限量免費升級波士頓奶油萵苣；加碼摩斯APP訂購「咕咕雞堡+冰紅茶」也享有優惠價，大杯紅茶只要9元。提醒早餐時段目前僅提供外帶及APP預定自取。

▲▼麥當勞「THE BTS MEAL」限定套餐登台。（圖／業者提供）

▲麥當勞「THE BTS MEAL」限定套餐登台。

另，備受鐵粉期待的麥當勞「THE BTS MEAL」限定套餐也終於在今（9）日正式開賣，BTS成員最愛組合就是「10塊麥克鷄塊餐」，內含10塊雞塊、中薯、中杯飲品外，還有韓國直送2款辣醬「甜辣醬」、「肯瓊醬」（醣醋醬同時提供，但只能選擇2款），尤其餐點包裝像是雞塊盒、飲料杯等全換上BTS代表色「紫色」，就連紙袋也是限定款，欠收到不行。

「THE BTS MEAL」即日起至29日於全台麥當勞限時開賣或售完為止，期間所有套餐餐點都會換上紫色限定包裝，不過若是鐵粉絕對要點10塊麥克雞塊餐，才能連2款沾醬一起擁有。提醒現在因疫情期間，麥當勞全門市暫停內用至6月28日，但仍可透過「歡樂送」及2大外送平台foodpanda及Uber Eats訂餐，也建議使用信用卡付費，在家就能開心享受。

【你可能也想看】

►買1送1、第2杯半價！7大手搖飲「限時優惠」一次看　外帶外送都有
►防疫靠外送！熊貓「6月優惠碼」一次看　星巴克、麥當勞全買1送1
►只賣20天！「BTS最愛麥當勞餐」登台了　紫色包裝美翻還有2款限定醬

►我們的美麗就用白紙黑字寫下

ET快訊
智邦科技快篩疑再增6人陽性　公司出面回應了
快訊／308人染疫亡　陳時中坦言「沒查到疫情源頭」
快訊／壹電視攝影猝死馬桶上確診　23警快篩結果出爐
快訊／智邦最新快篩結果出爐！390人篩檢「6人陽性」
郭董手上沒疫苗？蘇貞昌曝買疫苗三條件：跟口袋裡的錢不一樣
快訊／莫德納開打！新北獲配9800劑　5700劑送達17間專
勞工申請紓困「3萬元今凌晨收到了」　入帳截圖曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

每天限量！摩斯早餐推全新「和牛三明治」　加碼喝9元大杯紅茶

百年經典氣泡水Ｘ小號職人魏廣晧　用爵士樂帶出強烈刺激快感「只聽一秒就被勾走！」

優雅潔白的塔形建築　以有限面積柔緩流通東京郊外的安閒輕巧

送愛到弱勢家庭！艾瑪絲號召10家企業共同捐助「防疫物資箱」

疫情壓力　油屑癢逆襲！美式賣場「歐洲雙認證去屑抗菌洗髮精」補貨到

肯德基外帶「1元吃蛋撻」！新品「K酥雞翅」宅在家追劇超療癒

全聯限時3天「618元開搶Gogoro、Switch」　線上購生鮮雜貨5折起

【廣編】高品質瓶裝咖啡搶市　韋恩咖啡逆勢成長！陳彥博：「堅持」才能做到最好

仿很大！天后代言「石墨烯懶人塑崩褲」 網爆大量假貨賣家

ASUS 5G旗艦新機上市　東森電視購物首賣現折3000元

被早餐店阿姨笑「踩得到油門？」 原住民司機拿傢伙：帶你打棒球

最早到最晚走！周志浩累癱閉眼　打盹14秒網心疼：鐵打都頂不住

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

應采兒結婚陳小春11年：除了我沒人會嫁他！　控訴「母親節自己付錢」…老公一句話放閃

怕孩子有遺憾！國小出動AI機器人 「線上畢典、頒證書」老師致詞落淚

午後大雨！汽車開過積水不減速　水花如瀑布...旁邊機車被淋全身

運費5千元！遠從台灣寄到波蘭　台波夫妻見家鄉味落淚：好想念

網路不穩定、學生在家放鬆狂吃　遠距教學各種亂象！老師超崩潰

新冠病毒人對上陳時中熱血開打　摔角遊戲搞笑模擬「防疫大戰」！

陽光太刺眼！紅燈遭後車追尾撞　他0.1秒「神反應」網：救騎士一命

每天限量！摩斯早餐推全新「和牛三明治」　加碼喝9元大杯紅茶

百年經典氣泡水Ｘ小號職人魏廣晧　用爵士樂帶出強烈刺激快感「只聽一秒就被勾走！」

優雅潔白的塔形建築　以有限面積柔緩流通東京郊外的安閒輕巧

送愛到弱勢家庭！艾瑪絲號召10家企業共同捐助「防疫物資箱」

疫情壓力　油屑癢逆襲！美式賣場「歐洲雙認證去屑抗菌洗髮精」補貨到

肯德基外帶「1元吃蛋撻」！新品「K酥雞翅」宅在家追劇超療癒

全聯限時3天「618元開搶Gogoro、Switch」　線上購生鮮雜貨5折起

【廣編】高品質瓶裝咖啡搶市　韋恩咖啡逆勢成長！陳彥博：「堅持」才能做到最好

仿很大！天后代言「石墨烯懶人塑崩褲」 網爆大量假貨賣家

ASUS 5G旗艦新機上市　東森電視購物首賣現折3000元

漢翔搶攻電動車商機　攜手唐榮打造唯一「鋁合金車身」電動巴士

恩比德忍膝傷轟40分13籃板！七六人扳回1勝　老鷹逆轉未果

影／大谷翔平470英尺超大號全壘打破紀錄！本季17轟出爐

2應召女冒染疫風險約戰「手拉坏」　警傻眼：還有一間搞這招！

「死掉見嘸最後一面！」媽搬親情牌勸返鄉　他竟被說服：有道理？

要解除三級警戒　醫：台灣只剩兩條路

前行政院祕書長林益世貪污案　更一審輕判4年10月

每天限量！摩斯早餐推全新「和牛三明治」　加碼喝9元大杯紅茶

快訊／莫德納疫苗今天開打！陳時中14:00親說明

劉至翰爆氣痛罵電視台！直播曝「封殺內幕」　驚扯陳昭榮、葉全真

九頭身+電眼！外籍女南漂彰化與嫖客全裸連結　快篩結果曝

消費熱門新聞

美式賣場去屑抗菌洗髮精補貨到

全聯限時3天！618元開搶Gogoro

肯德基1元吃蛋撻！新品K酥雞翅超療癒

在家煮超商關東煮！滿額免費喝美式

打不到新冠肺炎疫苗怎麼辦？

士力架巧克力、立頓珍奶變身冰棒

限1坪1人！超商最新防疫措施懶人包

下單7天等不到貨　PChome遭諷出不了貨

4大超商最新暫停營業門市、防疫措施懶人包

天后代言「石墨烯懶人塑崩褲」 網爆大量假貨賣家

只賣20天！BTS最愛麥當勞套餐登台了

家樂福、頂好超市暫停24小時營業至6／28

超商推楊枝甘露泡芙、芒果半熟起司塔

超商最新獨家5款冰品！任選2件6折

更多熱門

相關新聞

台中米其林燒肉餐廳開賣生鮮肉品

台中米其林燒肉餐廳開賣生鮮肉品

5月台灣疫情來得又急又猛，為減少接觸傳染可能，台中市5月22日起禁止餐廳內用，有些餐廳開始提供外帶餐盒，但許多餐廳因為用餐體驗無法外帶而選擇休息，而米其林一星燒肉專門店「俺達的肉屋」則是轉型成肉鋪，賣起頂級日本和牛生鮮肉品，讓無法到餐廳的朋友在家也能品嚐到日本和牛的美味。

台中鹽之華6/9開始提供外帶服務

台中鹽之華6/9開始提供外帶服務

這2家韓式烤肉餐廳推外帶便當

這2家韓式烤肉餐廳推外帶便當

煙波集團推出外帶美食集點活動

煙波集團推出外帶美食集點活動

關鍵字：

美食情報摩斯漢堡麥當勞

讀者迴響

熱門新聞

董至成失聯...謝忻「演藝圈都在找他」結局超烏龍！

即／電視台攝影猝死確診　大樓清消

即／壹電視宣布「全體員工緊急快篩」

許瑋甯、邱澤驚爆假戲真做！

30歲官員應比你75歲媽早打疫苗？　美醫看台順序：失望

高虹安逼問國產疫苗　嗆爆蘇貞昌：失敗的人找藉口

前女友討生日禮物　男霸氣封鎖被公審：渣男

侯怡君懷孕！　備孕3年終於當媽

日正妹4年花253萬整形　對比照讓日網傻了

即／小港家庭5人染疫　感染源找到了！

杜汶澤嗆汪小菲「才是漢奸」！

很少發脾氣的「佛系星座」Top 3！

大S放話休夫全因汪小菲把持不住

館長「范雲3+11究責」　投票結果出爐

即／北投一家四口3死悲劇　遺體報告「全確診」

更多

最夯影音

更多
被早餐店阿姨笑「踩得到油門？」 原住民司機拿傢伙：帶你打棒球

被早餐店阿姨笑「踩得到油門？」 原住民司機拿傢伙：帶你打棒球
最早到最晚走！周志浩累癱閉眼　打盹14秒網心疼：鐵打都頂不住

最早到最晚走！周志浩累癱閉眼　打盹14秒網心疼：鐵打都頂不住

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

應采兒結婚陳小春11年：除了我沒人會嫁他！　控訴「母親節自己付錢」…老公一句話放閃

應采兒結婚陳小春11年：除了我沒人會嫁他！　控訴「母親節自己付錢」…老公一句話放閃

怕孩子有遺憾！國小出動AI機器人 「線上畢典、頒證書」老師致詞落淚

怕孩子有遺憾！國小出動AI機器人 「線上畢典、頒證書」老師致詞落淚

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面