這一顆比臉還大！速食店「17.6盎司花生牛肉堡」剩3天吃得到

▲17.6盎司的超級重磅花生肉重剩3天可以吃得到。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

肉肉控把握機會吃！繼4月打造17.6盎司的重磅牛肉堡後，美國速食連鎖店漢堡王（Burger King）近日又推出這顆同樣重達17.6盎司、夾了4層火烤牛肉的「超級重磅花生肉重」，這次裡頭更佐以香濃花生醬，還吃得到花生顆粒，再搭配美式起司，每一口都罪惡爆表，即日起剩3天搶吃。

▲超級重磅花生肉重光是肉就重達17.6盎司。

漢堡王最新「超級重磅花生肉重」來襲，漢堡內夾進了重達17.6盎司的4層火烤牛肉，光是畫面就讓人口水直流，再佐以吃得到花生顆粒的濃郁花生醬、美式起士以及生菜，超厚實飽滿的配料，吃一顆就有飽足感，甚至2人吃都沒問題，20日前限定登場，限門市外帶，提醒台積店、兒童樂園不適用。

▲麥當勞「THE BTS MEAL」限定套餐登台。（圖／業者提供）



另，麥當勞超夯的「THE BTS MEAL」限定套餐也登台了，搬出成員最愛餐點組合「10塊麥克鷄塊餐」，內含10塊雞塊、中薯、中杯飲品外，還有韓國直送2款辣醬「甜辣醬」、「肯瓊醬」（醣醋醬同時提供，但只能選擇2款），尤其餐點包裝像是雞塊盒、飲料杯等全換上BTS代表色「紫色」，就連紙袋也是限定款，欠收到不行。

「THE BTS MEAL」至29日前於全台麥當勞限時開賣或售完為止，期間所有套餐餐點都會換上紫色限定包裝，不過若是鐵粉絕對要點10塊麥克雞塊餐，才能連2款沾醬一起擁有。提醒現在因疫情期間，麥當勞全門市暫停內用至6月28日，但仍可透過「歡樂送」及2大外送平台foodpanda及Uber Eats訂餐，也建議使用信用卡付費，在家就能吃到這超夯的THE BTS MEAL。

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