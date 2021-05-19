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摩斯、肯德基「全台內用及廁所暫停開放」！外帶外送、車道服務正常

▲▼摩斯漢堡防疫升級。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡防疫升級，全台門市暫停內用及落實實聯制。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全國防疫警戒升為三級，摩斯漢堡、肯德基今（19）日也宣布，全台門市即日起至5/28暫停內用、洗手間服務，並落實「實聯制」、單一出入口，鼓勵消費者選擇外帶及外送；而肯德基外送、汽機車點餐車道服務皆正常營運。

摩斯漢堡表示，即日起至5/28暫停全台店舖內用，洗手間也暫時不開放。業者鼓勵消費者選擇外帶及外送服務，可先行下載MOS Order App事先點餐，方便現點現做餐點，再外帶或是外送至家中；也歡迎顧客臨櫃消費時使用多元支付消費，不但結帳快速、且交易過程衛生免找零。

▲▼摩斯漢堡防疫升級。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡防疫升級，提供外帶及外送服務。（圖／業者提供）

而肯德基表示，即日起暫停內用服務及洗手間使用，外帶、外送、汽機車點餐車道服務皆正常營運。同步也鼓勵消費者使用「預訂快取」、「零接觸外送」，其中預訂快取即日起推出「加1元多1件」，讓消費者購買指定套餐或桶餐，就能「加1元吃蛋撻、1元吃咔啦炸雞」，同時也祭出零接觸外送滿350元免運優惠。

▲肯德基鼓勵消費者使用預訂快取、零接觸外送服務。（圖／業者提供）

麥當勞稍早也緊急宣布，即日起至5月28日，全台所有餐廳暫停內用及洗手間使用，僅剩外帶、得來速及歡樂送提供服務；另全門市也落實實聯制登記並啓動單一出入口，消費者進入餐廳前需掃描QR Code留下姓名、聯絡電話，未攜帶手機者需登記資料於紙本，體溫超過37.5度則勿入內。

而目前頂呱呱全門市、漢堡王雙北基隆門市也禁止內用，僅開放外帶、外送服務，同步也實施實聯制登記，用以防疫追蹤使用。

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