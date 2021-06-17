英國增逾9千確診「90%來自印度變種病毒」　2族群最容易受感染！

▲英國新增確診病例激增，其中大部分來自兒童與未接種疫苗的年輕族群。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

英國過去24小時新增超過9000宗新冠病毒確診個案，創下2月以來新高。政府表示，在新增確診病例中，與印度變種病毒（Delta）相關的病例高達90%，而大部分的確診患者都來自未接種疫苗的年輕族群和兒童。

綜合《每日郵報》與《天空新聞》報導，英國16日通報，過去24小時以來新增9055宗新冠病毒確診個案，創下2月以來新高。數據顯示，英國16日的新增病例，比1週前增加了20%，而住院人數也急升40%，顯示在英國廣泛傳播的印度變種病毒（Delta），已對醫療資源產生壓力。

政府表示，與印度變種病毒（Delta）相關的新增病例，佔了全部新增個案的90%，感染率遠超在英國發現的Alpha變種病毒。倫敦帝國理工大學研究顯示，英國的新冠病例每11天就會翻倍成長，每670人中，就有1人受感染，其中英國的西北地區更是疫情熱點。

▲專家認為，隨著政府不斷下調接種疫苗的年齡層，年輕人的感染率也會減少。（圖／路透）

傳染病專家賴利（Stephen Riley）表示，境內的感染率以指數級增長，主要是年輕人的感染率增加所造成的，研究顯示，新增確診病例大部份來自18至24歲未接種疫苗的年輕人，以及5至12歲兒童，因此他指出，數據證明了疫苗對長者具有保護作用，隨著政府擴大接種對象，英國將有希望提高境內的免疫人口數量。

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