快訊／柯文哲發布清零計畫　「2條件」做到才有可能解封

▲柯文哲召開防疫記者會。（圖／北市府提供）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，各界開始喊話解封。對此，台北市長柯文哲公布清零計畫並訂出條件，第一，確診者不可以住在家裡；第二，以確診者為中心做的疫調，可能的被感染者有義務去做篩檢，「要讓台北要盡速清零，才能思考三級管制可不可以放鬆」。

柯文哲表示，當快篩的陽性比率降到1%以下，過去的社區普篩大概是效果不大，所以要有新的思維。居家隔離人數慢慢在走下坡，趨勢看起來是終於明顯下降。

至於有1、2個個案藏在社區裡面，到底怎麼解決？柯文哲說，全面打疫苗是一個策略，但從英國、美國的例子，美國昨天感染人數還有1萬，但打滿2劑的超過一半，所以表示說除非打到70%，不然終究還是會有感染。

柯文哲說，算一算台北市疫苗才打到6%多，距離以色列的70%還有一段時間，但我們也不能一直封城下去，相信很多產業已經受不了，所以要想辦法。

「以前確診者允許你住家裡，現在起通通不准，一但你是確診者，就算沒有症狀，也要去住防疫專責旅館。」柯文哲說，因為從北市的統計，家戶感染占43%，所以常常是家人感染給家人，加護感染又可能去外面傳染給其他人。

「所以從現在起，除非有很強的理由，若一但確診，有症狀住醫院，沒症狀的送防疫專責旅館。」柯文哲強調，因為我們必須切斷感染源。你要留在家裡要簽切結書，以後我們不給你任何賠償，「死在家裡怪政府照顧不周，你本來就應該去防疫專責旅館接受醫護人員的監控」，因為我們要做清零計畫，當普篩陽性率不到1%，普篩已經無效，要以確診者為中心做同心圓，找出可能感染的人。

柯文哲說，現在要動員健康服務中心所有人力，去做確診者的精準疫調，找出可能被感染的人，我幫你出計程車、快篩費用，但你必須去做檢查，因為不這樣的化沒辦法清零，「要讓台北要盡速清零，才能思考三級管制可不可以放鬆」。

柯文哲強調，第一，確診者不可以住在家裡；第二，以確診者為中心做出來的疫調，可能的被感染者，市府會出交通費跟檢查費用，但是你有義務去做篩檢，不然傳染鏈沒有辦法打斷，請市民朋友擴大配合我們要做的篩檢，預防隱形的傳染鏈，這不解決，台北市的清零計畫不會成功。