20人接種後猝死「爆發疫苗緩打潮？」　莊人祥曝最新數據

▲莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者曾筠淇／綜合報導

本站曾報導《疫苗開打「20人接種後猝死」 新北、台中人數最多》，自從大規模施打疫苗後，全台各地已有20人猝死，其中以新北市的人數最多。稍早記者會上，有記者提問，猝死消息頻傳，現在是否有出現緩打潮？對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥也回應，目前沒有看到這個現象。

收到日本贈送的124萬劑AZ疫苗後，食藥署立刻進行檢驗，12日陸續配發到各縣市政府。不過，自從開放施打後，全台已有20人在接種後猝死，分別為台北市1例、新北市5例、桃園市1例、新竹市1例、新竹縣1例、台中市4例、彰化縣1例、雲林縣2例、嘉義市1例、台南市1例、高雄市1例、屏東縣1例。

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本站稍早報導《全台13人猝死！長者遺失疫苗接種通知單 怕到急喊「不打了⋯別補發》，內文提到，台北市文山區華興里長陳峙穎17日受訪時透露，一名里民遺失通知書，家屬直接說「不用補發了」，因為聽聞有人打疫苗猝死的消息後，長輩就不敢去施打了。

記者會上，就有記者提問，由於各地紛紛傳出猝死情形，可能會有人卻步，「國內目前有出現緩打潮嗎？」針對提問，發言人莊人祥表示，「昨天我們打14萬劑，跟前天好像差不多，到目前為止，還沒有看到緩打潮齁。」