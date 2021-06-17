旅行社首例！可樂旅遊幫千名員工保「最高等級防疫險」

▲第三級警戒持續至28日，首當其衝的旅行業收入歸零，在無米之炊的情形下，可樂旅遊超前部署，為全體員工投保「保障型防疫險」。（圖／記者蔡玟君攝）

記者彭懷玉／台北報導

第三級警戒持續至28日，首當其衝的旅行業收入歸零，在無米之炊的情形下，可樂旅遊超前部署，為全體員工投保「保障型防疫險」，可樂旅遊表示，企業一旦有人染疫，不但嚴重影響企業營運，更直接波及員工生計及其家庭。

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▲可樂旅遊嚴格落實居家與分流上班機制。（圖／可樂旅遊提供）

疫情延燒，人心惶惶，許多企業面臨營運停擺，更擔心員工染疫恐波及員工生計及其家庭，在旅行社業務全面熄火的危急時刻，可樂旅遊為保障員工健康、安全，嚴格落實居家與分流上班機制，更超前部署為全體員工投保「保障型防疫險」，讓員工們無論居家上班或公司上班，都多一分保障。

可樂旅遊向和泰產險投保，針對全體上千名員工進行最高等級防疫險投保作業，包含：疫苗接種後，出現不良事件之保障，如住院日額保險金、加護病房日額保險金、出院慰問金等，此外，也包含因法定傳染病需接受治療，及受衛生主管機關隔離處置的保障，如確診補償保險金、住院日額保險金、負壓隔離病房或加護病房保險金、隔離費用補償等。

▲6月15日桃園機場湧入不少旅客前往美國等地打疫苗 。（圖／記者任以芳攝）

近期因商務、就學及探親需求，「機票漲價」、「赴美潮」成熱門話題。因應市場需求，可樂旅遊彙集了多年的航空、國際訂房資源，並與在地分包商詳細了解當地狀況，也提供機票或機+酒等產品。此外，全台23個營業據點皆有業務人員提供諮詢訂購。

不只旅行社國內外業務幾近停擺，郵輪旅遊同樣喊卡，星夢郵輪「探索夢號」也趁疫情期間陸續為逾700名船員與台灣分公司員工接種AZ疫苗，成為全亞洲首家主動施打疫苗的郵輪公司。