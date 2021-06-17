全台13人猝死！長者遺失疫苗接種通知單　怕到急喊「不打了⋯別補發」

記者袁茵／台北報導

全台各縣市陸續開放高齡長者施打AZ疫苗，不過卻傳出有13人接種後猝死，雖然造成猝死的原因與疫苗有無關聯，仍尚待了解，不過北市文山區華興里長陳峙穎表示，已經有長輩感到害怕、不敢打疫苗，還有一名里民原本遺失接種疫苗通知單，聽聞猝死個案後，直接表明不用補發了。

▲有長輩因聽聞13人接種疫苗後猝死，因此不敢打疫苗。此圖為接種AZ疫苗示意圖。（示意圖，非文中當事人／記者湯興漢攝）

收到日本贈送的124萬劑AZ疫苗後，食藥署立刻進行檢驗，12日開始陸續配發到各縣市政府；其中又以新竹市最快，搶先14日開始施打。不過大規模接種才第3天，全台各地卻傳出多起猝死案例，截至17日上午已有13人猝死，但死因與接種疫苗是否有關聯，仍待進一步了解。

台北市文山區華興里長陳峙穎17日受訪時提及，17日上午施打非預約長輩的人數，比16日下午同樣也是施打非預約者相比，人數明顯下降，就連80歲以上長輩預約的踴躍度也降低。

陳峙穎指出，已有里民因為害怕，所以17日來詢問他關於死亡個案一事；此外16日原本有一名里民遺失通知書，現在家屬直接說「不用補發了！」因為長輩看到死亡案例後，就說不去打疫苗了。

面對民眾聽聞有13人打完疫苗後猝死，因此不敢打疫苗，台北市政府發言人陳智菡喊話，「我們不需要謠言，在急須疫苗，且疫苗好不容易到手的此刻，我們需要讓大家有信心，出門打疫苗。」

而台北市副市長蔡炳坤則說，這可能得問中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，以及台北市長柯文哲，畢竟2人才是醫生，可以提供具體意見。每一個猝死個案也不一定是因接種疫苗而造成，這當中也得進行釐清，有科學論述會比較好。