接種AZ後死亡通報「單日增9例」！累積通報11案兩人已解剖

記者洪巧藍／台北報導

日本捐贈AZ疫苗15日開打，兩天下來全台有超過10人在接種疫苗之後猝死。中央流行疫情指揮中心今日公布最新統計，昨天單日通報新增9例接種後死亡通報，目前國內累積通報11起，大多是75歲以上年長者，其中有2起解剖，分析死因都與本身心血管慢性疾病相關。

▲接種疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

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指揮中心發言人莊人祥說明，包含英國、日本、韓國等國際經驗，在大規模疫苗接種初期，大部分的接種對象均為年長者，並可能有潛在慢性疾病，使得這類疫苗接種後通報死亡的案件數量增加。

因此需藉由回顧病歷資料或解剖釐清死因，調查這些事件是否可能與疫苗相關。此外，亦可藉由持續性自然死亡率的評估，觀察是否有疫苗安全性的疑慮。如根據109年度我國人口統計資料，75歲以上年中人口為1,433,286人，同年度75歲以上死亡人數為95,367人；故可得知，即便在未接種COVID-19疫苗的情形之下，預期平均每日都會有200多名75歲以上長者死亡。

指揮中心統計，截至6月16日為止，國內共計1,133,515位民眾接種AstraZeneca COVID-19疫苗，其中174,098名為75歲以上長者。根據疫苗不良事件通報系統(VAERS)顯示，目前已收到11例接種AstraZeneca COVID-19疫苗後死亡之報告，其中8例發生在75歲以上長者，死亡個案絕大多數均為高齡長者且有慢性疾病。

當中有2人經過司法相驗解剖，有1人確認有動脈阻塞性心血管疾病合併急性心肌梗塞，另1人是動脈硬化心血管疾病，解剖後發現三條動脈阻塞，死因與潛在病史相關。

指揮中心強調，截至目前為止，尚未有死亡個案被判定為與疫苗相關。指揮中心將持續監測疫苗接種後不良事件，偵測安全疑慮並做出因應；同時提醒所有符合目前開放疫苗接種順序的民眾，皆能依照各縣市政府的說明接種COVID-19疫苗，除了保護個人免於罹病，更可建立群體對COVID-19的免疫力，避免疾病傳播。