國產疫苗免疫橋接被FDA打臉？　衛福部駁：目前仍進行討論

▲衛福部次長薛瑞元。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

國產高端疫苗擬採行「免疫橋接」方式，取代三期臨床實驗。不過，美國FDA回函表示，目前沒有這樣可能性。民眾黨立委高虹安擔心，國產疫苗要獲得國際認證恐怕遙遙無期。對此，衛福部次長薛瑞元澄清，FDA仍進行對免疫橋接的討論。

薛瑞元17日出席行政院院會後記者會時表示，食藥署有一些同仁有跟FDA聯繫，也請教FDA對免疫橋接的看法如何，FDA回函寫的是「FDA目前仍然在進行對免疫橋接的討論，現階段要有一個官方的立場是不可能」，FDA不是講免疫橋接不可能，而是現階段FDA要提出一個正式的官方立場是不可能的‵；至於EUA的審查仍依程序進行，所有世界上各個國家都以EUA的審查跟是否通過，都是各個國家自己的決定。

行政院政務委員兼發言人羅秉成補充，EUA就是一個緊急授權的概念，在藥食法48條有非常清楚的規定跟法源，EUA的發給就是符合3個條件，緊急性、有效性和安全性，緊急性就要看現在的需求，現在真的非常需要有疫苗，安全性和有效性就有待專家按照相關的科學證據去嚴謹審查，EUA的進行在我國有相關明確的法律規定，相關辦法早在去年也已經參加會議完成，這部分請國人放心，攸關國人健康的事情，政府絕對不會輕忽。