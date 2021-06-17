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以行動支持國家防疫力　台南議長、議員們願接種國產疫苗

▲台南市議會郭信良議長向議員們發起以行動支持國產疫苗，只要國產疫苗獲得衛福部EUA的緊急授權可以進行施打時，自願接種國產疫苗。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議會郭信良議長向議員們發起以行動支持國產疫苗，只要國產疫苗獲得衛福部EUA的緊急授權可以進行施打時，自願接種國產疫苗。（圖／記者林悅翻攝）


記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情嚴峻，疫苗議題成為討論焦點，也是解決疫情的關鍵，由於國產疫苗研發是國力的延伸，也是國家戰略的優先項目，為了支持國產疫苗，台南市議會郭信良議長17日向議員們發起以行動支持國產疫苗，只要國產疫苗獲得衛福部EUA的緊急授權可以進行施打時，自願接種國產疫苗。

郭信良議長的提議立即得到林炳利副議長、陳怡珍、吳通龍、周麗津、林志聰、陳碧玉、蔡秋蘭、趙昆原、吳禹寰、Ingay Tali、邱莉莉、李宗翰、劉米山、沈家鳳、蔡蘇秋金、謝財旺、陳秋宏、周奕齊、林志展、楊中成、曾信凱、蔡旺詮、李啟維、呂維胤、沈震東、李偉智、王錦德、郭鴻儀、谷暮‧哈就、許又仁、黃麗招及蔡筱薇等議員們的共同響應。

郭信良議長強調，如同小英總統所說，以現在國際疫苗的供給情況，如果我們沒有自己的供給能量，就會處處受制於人，也有可能因為國際供需失衡，而讓我國的疫苗取得受到影響。因此，擁有台灣自己國家的疫苗，是我們「國家戰略的優先項目」，也是世界許多主要國家正在全力衝刺的目標。

在民眾按序接種疫苗的同時，台南市議員們願意等待，一旦國產疫苗通過EUA緊急授權，可供民眾施打時，站在相信專家學者的專業、台灣在公衛及生技產業的能量、政府對於疫苗安全與有效的把關，台南市議員們將預約施打國產疫苗，全力用行動支持。

郭信良議長指出，當下新冠肺炎疫情緊張，民眾看到每天的確診及死亡人數，心裡會有恐懼，對疫苗施打的進度格外關注，每個人都希望自己能趕快施打到疫苗，得到保護，所以才會不斷地有偷打或是耍特權搶先打的消息傳出。

郭信良議長表示，中央政府已經努力地向國外採購疫苗，取得的疫苗也分給各縣市政府，讓民眾依照公布的優先順序接種公費疫苗，請大家按政府的安排依序排隊等待，不要慌張；國產疫苗若上市，也請大家要有信心，一起來支持接種國產疫苗，支持國家的戰力延伸，因為政府一定會以高標來檢核，讓國人安全且有效的接種，讓我們除了有「口罩國家隊」，還可以重新打造「疫苗國家隊」。

對於民意代表及其公費助理是否應納入第二類中央及地方政府防疫人員族群中，郭信良議長回應，由於許多民眾對防疫政策及相關補助方案等資訊不清楚，會到各民代服務處詢問，所以民意代表及公費助理們實際上是高風險族群，至於是否能優先施打疫苗，遵照中央流行疫情指揮中心指示辦理。

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