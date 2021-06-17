不只朴子工業區！還有這2家　洪孟楷批經濟部為國產疫苗黑箱放水

▲洪孟楷。（資料照／記者李毓康攝）



記者黃巈禾／台北報導

國產疫苗尚未獲衛福部緊急授權（EUA），然而國民黨立委洪孟楷16日卻接獲嘉義朴子工業區員工陳情，指出該工業區不僅已做國產疫苗造冊，還把工業區的外籍移工列為施打對象。不過，經濟部澄清，是預先調查廠商意願。對此，洪孟楷17日再貼出兩家工業區傳來的施打通知單，並批評經濟部說法避重就輕，分明為國產疫苗黑箱放水。

經濟部工業局16日表示，有鑑於未來國內仍有大規模施打疫苗之必要，為維持工業區產線作業及整體經濟動能，經濟部工業局與工業區廠商聯合總會討論，搭配指揮中心規劃進行外展施打服務。

經濟部工業局指出，該信件是為未來大規模施打疫苗的事先規劃，包括在各工業區內盤點適當場地，設置疫苗施打站，規劃規模則為施打時，以每一場地1天須施打1,000人，同時施打場地中需有等待區、報到處、醫師問診處、施打處、留觀區之設置，為了效率，現階段請廠協會調查意願及進行造冊。

對此，洪孟楷17日在臉書表示，經踢爆經濟部工業局下令全台工業區廠商造冊，其中「不願施打國產疫苗請勿入冊」，代表這波入冊的都是要打國產疫苗者，然而國產疫苗目前沒一支取得認證，甚至僅有二期期中分析報告，現在已經再安排7月施打，分明為國產疫苗全程開綠燈，這不是黑箱放水？什麼才是！

洪孟楷在臉書貼出「中興工業區南區管理會」、「高雄市岡山本洲產業園區廠商協會」寄發的通知單，內容提到經濟部針對工業區大規模施打疫苗，展開式先規劃作業，在各工業區盤點適當地點，設置疫苗施打站，每一場地1天須打1000人，為正確掌握施打人數，請廠商填寫有意願施打疫苗的名冊，若從業員工不願接受施打國產疫苗，請勿列入名單，外籍移工可列入名冊施打。

洪孟楷要求經濟部針對三個問題說明，首先，國產疫苗EUA尚未通過，憑什麼工業局已經在詢問國人施打？有跟疫情指揮中心開會討論過嗎！誰下令的，會議紀錄拿出來！是否代表EUA審查只是過場，國產疫苗七月一定會過！

洪孟楷再指，外籍移工跟勞工有沒有選擇施打疫苗的權利？不打國產就不會照冊，代表照冊就是打國產疫苗，外籍移工有母語說明書嗎？還是威脅利誘要求，如果真的違反外籍移工意願就施打國產疫苗，這將會是國際醜聞！

洪孟楷更質疑，每每詢問政府官員有無施打疫苗，都會回以「個人隱私」為由拒絕透露；那透過雇主去造冊登記施打疫苗，根本嚴重侵犯隱私，老闆可以知道哪個員工登記施打、哪個員工沒登記，這不是欲藉同儕壓力讓員工就範施打國產疫苗？疫情指揮中心能有這樣的權限嗎？

洪孟楷認為，經濟部回應避重就輕，只證實了一點，就是施打通知單是真的，而民進黨政府如果全都要護航國產疫苗，卻枉顧外籍移工跟勞工的權利，這樣黑心做法，只會讓更多人反彈，沒過EUA已經造冊，就是黑箱作業！

▼高雄市岡山本洲產業園區廠商協會寄發通知單。（圖／翻攝自Facebook／洪孟楷）



▼中興工業區南區管理會寄發通知單，調查施打國產疫苗意願。（圖／翻攝自Facebook／洪孟楷）

