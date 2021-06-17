　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不只朴子工業區！還有這2家　洪孟楷批經濟部為國產疫苗黑箱放水

▲▼立委洪孟楷受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲洪孟楷。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

國產疫苗尚未獲衛福部緊急授權（EUA），然而國民黨立委洪孟楷16日卻接獲嘉義朴子工業區員工陳情，指出該工業區不僅已做國產疫苗造冊，還把工業區的外籍移工列為施打對象。不過，經濟部澄清，是預先調查廠商意願。對此，洪孟楷17日再貼出兩家工業區傳來的施打通知單，並批評經濟部說法避重就輕，分明為國產疫苗黑箱放水。

經濟部工業局16日表示，有鑑於未來國內仍有大規模施打疫苗之必要，為維持工業區產線作業及整體經濟動能，經濟部工業局與工業區廠商聯合總會討論，搭配指揮中心規劃進行外展施打服務。

經濟部工業局指出，該信件是為未來大規模施打疫苗的事先規劃，包括在各工業區內盤點適當場地，設置疫苗施打站，規劃規模則為施打時，以每一場地1天須施打1,000人，同時施打場地中需有等待區、報到處、醫師問診處、施打處、留觀區之設置，為了效率，現階段請廠協會調查意願及進行造冊。

對此，洪孟楷17日在臉書表示，經踢爆經濟部工業局下令全台工業區廠商造冊，其中「不願施打國產疫苗請勿入冊」，代表這波入冊的都是要打國產疫苗者，然而國產疫苗目前沒一支取得認證，甚至僅有二期期中分析報告，現在已經再安排7月施打，分明為國產疫苗全程開綠燈，這不是黑箱放水？什麼才是！

洪孟楷在臉書貼出「中興工業區南區管理會」、「高雄市岡山本洲產業園區廠商協會」寄發的通知單，內容提到經濟部針對工業區大規模施打疫苗，展開式先規劃作業，在各工業區盤點適當地點，設置疫苗施打站，每一場地1天須打1000人，為正確掌握施打人數，請廠商填寫有意願施打疫苗的名冊，若從業員工不願接受施打國產疫苗，請勿列入名單，外籍移工可列入名冊施打。

洪孟楷要求經濟部針對三個問題說明，首先，國產疫苗EUA尚未通過，憑什麼工業局已經在詢問國人施打？有跟疫情指揮中心開會討論過嗎！誰下令的，會議紀錄拿出來！是否代表EUA審查只是過場，國產疫苗七月一定會過！

洪孟楷再指，外籍移工跟勞工有沒有選擇施打疫苗的權利？不打國產就不會照冊，代表照冊就是打國產疫苗，外籍移工有母語說明書嗎？還是威脅利誘要求，如果真的違反外籍移工意願就施打國產疫苗，這將會是國際醜聞！

洪孟楷更質疑，每每詢問政府官員有無施打疫苗，都會回以「個人隱私」為由拒絕透露；那透過雇主去造冊登記施打疫苗，根本嚴重侵犯隱私，老闆可以知道哪個員工登記施打、哪個員工沒登記，這不是欲藉同儕壓力讓員工就範施打國產疫苗？疫情指揮中心能有這樣的權限嗎？

洪孟楷認為，經濟部回應避重就輕，只證實了一點，就是施打通知單是真的，而民進黨政府如果全都要護航國產疫苗，卻枉顧外籍移工跟勞工的權利，這樣黑心做法，只會讓更多人反彈，沒過EUA已經造冊，就是黑箱作業！

▼高雄市岡山本洲產業園區廠商協會寄發通知單。（圖／翻攝自Facebook／洪孟楷）

▲▼洪孟楷收到兩家工業區員工陳情。（圖／翻攝自Facebook／洪孟楷）

▼中興工業區南區管理會寄發通知單，調查施打國產疫苗意願。（圖／翻攝自Facebook／洪孟楷）

▲▼洪孟楷收到兩家工業區員工陳情。（圖／翻攝自Facebook／洪孟楷）

ET快訊
疫苗採購進貨速度慢　陳時中道歉了
賈永婕接到蔡英文來電！PO通話照「泛淚哭臉」：我的媽呀
628可望分區解封？　行政院回應了
郭董深夜三聲明　黃暐瀚曝「這句話」暗藏玄機：掀底牌
離婚陳子強8年…傅天穎突宣布「我要結婚了」
快訊／628解封？衛福部：全國三級警戒仍宜持續
快訊／捷運警增1染疫！無症狀確診　18天前打過疫苗
正中午！熊貓訂外送「餐廳一片空白」　網哀號：掛掉了嗎
新北金山一家7口染疫「廣篩432人2確診」！　急再匡列200

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

三級警戒可望解封？　衛福部：未來10幾天是研判基礎

全台13人猝死！長者遺失疫苗接種通知單　怕到急喊「不打了⋯別補發」

繼續三級警戒！疫情緩坡下降　蘇貞昌：絲毫沒有鬆懈本錢

快訊／蔡英文致電賈永婕對話曝光：很抱歉讓妳受委屈了

疫苗預約平台何時上路　行政院：等到大量接種的階段

陳時中坦言疫苗採購進貨速度慢　「當然要表達很抱歉」

國產疫苗免疫橋接被FDA打臉？　衛福部駁：目前仍進行討論

國內打疫苗最新傳13例死亡　衛福部：長者施打疫苗仍利大於弊

628可望分區解封？　行政院：現階段無法排除任何選項跟可能

環保署「科技辦案」追查不肖業者　違法傾倒廢棄物重罰1500萬

下班！原住民運將委屈露「破洞衣」　遭阿姨熱情請客：我知道你單身XD

阿姨騎斑馬線遭員警「死亡凝視」　對望後扭頭看車流：當時就很慌

8無罩男女躲巷弄內「群聚喝酒」 警察傻眼Say嗨：現在疫情期間欸

拜託給我一餐！男子因疫情失業　派出所鞠躬求助...盼警給碗泡麵

張善為癱瘓神隱8年…況明潔揭「斷聯內幕」　助理親吐近況「在家復健」：機器輔助手腳

金宇彬睽違一年半公開露面！　被讚「太帥」害羞捂臉搧風

奧客怒實名制！女孩用台語抱怨 「有很困難？」害她買布丁等20分

私打疫苗之亂！ 打疫苗是基本人權，還是奢侈特權？｜行動法庭 第126集 完整版｜ 吳柏宏 陳秀熙 2021.6.15

江直樹家的狗名？《我愛他》怎麼唱？「台灣偶像劇」大會考！你記得多少？

母親住院治療3個月「突確診驟逝」 死亡證明搞烏龍...台大：已重發！

三級警戒可望解封？　衛福部：未來10幾天是研判基礎

全台13人猝死！長者遺失疫苗接種通知單　怕到急喊「不打了⋯別補發」

繼續三級警戒！疫情緩坡下降　蘇貞昌：絲毫沒有鬆懈本錢

快訊／蔡英文致電賈永婕對話曝光：很抱歉讓妳受委屈了

疫苗預約平台何時上路　行政院：等到大量接種的階段

陳時中坦言疫苗採購進貨速度慢　「當然要表達很抱歉」

國產疫苗免疫橋接被FDA打臉？　衛福部駁：目前仍進行討論

國內打疫苗最新傳13例死亡　衛福部：長者施打疫苗仍利大於弊

628可望分區解封？　行政院：現階段無法排除任何選項跟可能

環保署「科技辦案」追查不肖業者　違法傾倒廢棄物重罰1500萬

防疫旅館混住情形再發生！淡水蘊泉庄勒令停業、罰50萬元

三級警戒可望解封？　衛福部：未來10幾天是研判基礎

捷運警察16天前曾打過AZ！無症狀確診　醫曝原因：接種後3件事必做

添好運楊枝甘露變冰淇淋！超商「任2件0元」開吃　GODIVA推最新雪糕

新竹市第二批AZ到貨！78-80歲爺奶下午開打　5900劑2天打完

揭秘太空人登艙前手持「神秘小方箱」　自帶電源風扇有一關鍵作用

台語界《手牽手》來了！　「23超大咖歌手」暖心合唱抗疫逼哭網友

全台13人猝死！長者遺失疫苗接種通知單　怕到急喊「不打了⋯別補發」

繼續三級警戒！疫情緩坡下降　蘇貞昌：絲毫沒有鬆懈本錢

快訊／蔡英文致電賈永婕對話曝光：很抱歉讓妳受委屈了

政治熱門新聞

幕後／蔡英文政府兵分2路「全線綠燈」替郭台銘開道

稱「全台陪雙北坐牢」被罵爆　苗博雅深夜回應

疫情趨緩　衛福部：三級警戒持續進行

疫苗開打2天逾11人猝死　陳時中「利大於弊」：目前還是建議要打

郭董深夜聲明藏玄機？　黃暐瀚：提醒陳時中

628可望分區解封？　行政院：現階段無法排除任何選項跟可能

陳時中親電郭台銘　承諾BNT疫苗輸入「做為企業協助政府範例」　

紓困4.0本週三讀！普發1萬現金有望？　蘇貞昌一張圖洩密

苗博雅失言臉書遭出征　網怒譙：不用選了滾！

苗博雅道歉「陪雙北坐牢」：換個說法可以更好

賈永婕支持醫護行動竟遭霸凌　民進黨深夜力挺

台南市紅、黃線臨停增加！黃偉哲親揭原因

經濟部台中工業區遭爆「不打國產疫苗就不造冊」

疫情要怪雙北市民？　他發現「綠營似乎口徑一致」

更多熱門

相關新聞

台灣需要多樣化的國產疫苗

台灣需要多樣化的國產疫苗

疫苗研發積累了數代科學家持續努力的心血，如同眾多學門領域，背後是由嚴謹的科學所支撐的。在扶植本土疫苗產業的同時，任何扭曲科學原理與實證的泛政治動機，都是對於所有兢兢業業投身於科學研究的研發人員的侮辱。

傳強迫工業區打國產疫苗？經濟部澄清：預先調查廠商意願並造冊

傳強迫工業區打國產疫苗？經濟部澄清：預先調查廠商意願並造冊

經濟部台中工業區遭爆「不打國產疫苗就不造冊」

經濟部台中工業區遭爆「不打國產疫苗就不造冊」

洪孟楷爆朴子工業區已為國產疫苗造冊

洪孟楷爆朴子工業區已為國產疫苗造冊

「藍營醜化AZ、唱衰國產」　民進黨：怎不敢把中國疫苗納入民調？

「藍營醜化AZ、唱衰國產」　民進黨：怎不敢把中國疫苗納入民調？

關鍵字：

洪孟楷經濟部國產疫苗

讀者迴響

熱門新聞

男子射殺22歲前女友！36秒驚悚片曝

快訊／郭台銘發3點聲明　強調進口疫苗按計畫進行「全力以赴」！

辰亦儒健身大聲怪叫　民眾怒投訴：台灣過氣明星

3千萬劑東洋BNT破局！專家點出「關鍵人物」

11老人施打AZ後猝死！台大醫承認「被嚇到」

點出現在「最不放心縣市」　醫：新增案例一直下不來

《鳥來伯》長青老婆悲痛發聲！

疫苗開打第2天「11人猝死」！新北、台中最多

幕後／蔡英文政府兵分2路「全線綠燈」替郭台銘開道

女人躺在台中大道上　警上前一看嚇到「頭爆臉爛」已死

男友每晚準時回家！女教師過夜一次超驚恐

稱「全台陪雙北坐牢」被罵爆　苗博雅深夜回應

正妹網紅親弟車禍身亡！得年25歲

即／高雄91歲阿公打疫苗1天後　緊急送醫亡

《鳥來伯》長青3月還作秀爆心律不整

更多

最夯影音

更多
下班！原住民運將委屈露「破洞衣」　遭阿姨熱情請客：我知道你單身XD

下班！原住民運將委屈露「破洞衣」　遭阿姨熱情請客：我知道你單身XD
阿姨騎斑馬線遭員警「死亡凝視」　對望後扭頭看車流：當時就很慌

阿姨騎斑馬線遭員警「死亡凝視」　對望後扭頭看車流：當時就很慌

8無罩男女躲巷弄內「群聚喝酒」 警察傻眼Say嗨：現在疫情期間欸

8無罩男女躲巷弄內「群聚喝酒」 警察傻眼Say嗨：現在疫情期間欸

拜託給我一餐！男子因疫情失業　派出所鞠躬求助...盼警給碗泡麵

拜託給我一餐！男子因疫情失業　派出所鞠躬求助...盼警給碗泡麵

張善為癱瘓神隱8年…況明潔揭「斷聯內幕」　助理親吐近況「在家復健」：機器輔助手腳

張善為癱瘓神隱8年…況明潔揭「斷聯內幕」　助理親吐近況「在家復健」：機器輔助手腳

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面