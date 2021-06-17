他納悶有人想打國產疫苗？鄉民見「1關鍵技術」服了：有啥不敢打

▲其實不少國人有意願打國產疫苗。（示意圖／記者李毓康攝）



記者黃可昀／綜合報導

莫德納疫苗、AZ疫苗這陣子開放施打，對象按照11類優先順位依序接種，許多健康成年人已有心理準備，等輪到自己時可能只有國產疫苗可以選，甚至有可能要等到年底才有機會打到。有網友好奇，原先大家都搶著要打經過國際測試的進口疫苗，「民調又好多人喊著要打國產」，屆時國產疫苗上市後大家真的會想打嗎？

原PO在PTT問卦「真的會有想打國產疫苗的人嗎？」由於國產疫苗未進行三期人體試驗，緊急授權使用（EUA）通過流程也不完全比照美國標準，國民顧慮這支疫苗的安全性與效力，所以傾向選擇已經通過多人測試的進口疫苗，「但是民調又好多人喊著要打國產，這真的違背常理，吃萊豬都不行的人會願意打國產嗎？」

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▲高端疫苗第二期安全性解盲數據。（圖／記者周亭瑋製表）



留言不少網友指出，其實並不排斥國產疫苗，「我啊，國產是美國技術，看不出不好在哪裡」、「一定很多人願意啦，主因是沒其他疫苗」、「高端的蛋白質構造美國給的」、「高端的佐劑來自美國公司，有什麼不能打，老實說蛋白質疫苗才是我第一選擇」、「我啊，排不到順位，是要等死嗎？我寧可先試試看」、「次蛋白技術比你的AZ莫德納都安全，最多是效力問題，有啥不敢？」

此外，先前網傳美國私下把原料、技術給前副總統陳建仁主導的國產疫苗研發單位，所以「高端疫苗跟莫德納系出同門」，事實上這說法是錯誤的，陳建仁是中研院「基因體研究中心」特聘研究員，中研院是協助國產疫苗開發並非主導，且高端疫苗和莫德納疫苗雖然是同一個抗原，不過使用的技術完全不同，美國將S-2P蛋白專利賣給不同廠商，各家廠商根據自己的技術來開發疫苗，mRNA疫苗和次單位蛋白疫苗是兩種完全不同技術的產品，免疫效果與副作用也會不一樣。