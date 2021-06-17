陳時中親電郭台銘　王定宇：「那群鬼扯政府卡疫苗」的出來道歉

▲郭台銘、陳時中。（合成照／記者李毓康、洪巧藍攝）



記者黃巈禾／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘計劃購買500萬劑德國BNT疫苗，他16日表示，衛福部長陳時中有親自打電話給他，承諾此次疫苗輸入要作為工商企業協助政府進口疫苗的範例。對此，民進黨立委王定宇直言，「那群一直鬼扯政府卡民間捐疫苗的，有哪個可以作表率，出來道個歉吧？」

郭台銘16日深夜在聲明表示，永齡基金會向衛福部申請疫苗輸入一事，正按計劃進行中，深知國人的殷殷期盼，必將全力以赴，所有媒體報導，只要是未經他本人或永齡基金會證實，全與事實不合，央求社會大眾不要聽信這些未經證實的消息。

此外，郭台銘也提到，感謝疾管署署長周志浩及其同仁在端午節假期間，犧牲假日與他及團隊一起開會，討論專案進口的相關細節，也感謝陳時中周日深夜還親自致電給他，承諾將全力協助此次疫苗專輸入，以作為慈善宗教，工商企業協助政府進口疫苗之範例。



對此，王定宇在臉書表示，一直鬼扯政府卡民間捐疫苗的趙少康、江啓臣、國民黨立委們、藍紅名嘴們，國民黨縣市首長說要買疫苗，卻沒半個送件；要選黨主席的張亞中弄個文化協會授權就號稱一千萬劑；選過總統的韓國瑜出個聲就不管了。

王定宇提到，現在唯一送件申請的只有郭台銘，不僅感謝政府的協助，也證實小英政府官員連在端午連假期間，都還與郭董團隊開會討論細節，那群一直鬼扯政府卡民間捐疫苗的，有哪個可以作表率，出來道個歉吧？

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