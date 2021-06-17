陳時中親電郭台銘　承諾BNT疫苗輸入「做為企業協助政府範例」　

▲郭台銘、陳時中。（合成照／記者李毓康、洪巧藍攝）



記者徐政璿／台北報導

國內疫情險峻，疫苗供不應求，鴻海集團創辦人郭台銘計劃購買500萬劑德國BNT疫苗，他16日深夜24時在臉書發表聲明表示，目前正按計劃進行中，深知國人的殷殷期盼，必將全力以赴。同時，郭台銘也表示，衛福部長陳時中有親自打電話給他，承諾此次疫苗輸入要作為工商企業協助政府進口疫苗的範例。

郭台銘3點聲明：



1. 本基金會（永齡）向衛福部申請疫苗專案輸入一事，目前正按計劃進行中，深知國人的殷殷期盼，必將全力以赴。



2. 所有的媒體報導，只要是未經我本人或永齡基金會證實，全都是與事實不合，不管是媒體臆測，或是未經我方證實之消息來源，其目的或許是在阻取得疫苗一案的進行，實際圖謀我方不得而知，謠言止於智者，央求社會大眾不要聽信這些未經證實的消息。



3. 感謝疾管署周署長及其同仁在端午節假期間，犧牲假日與我本人及團隊一起開會，討論專案進口的相關細節，也感謝陳部長在周日深夜還親自致電給我，承諾將全力協助此次疫苗專輸入，以做為慈善宗教，工商企業協助政府進口疫苗之範例。

針對地方或民間企業能向上海復興順利取得原廠授權書或供貨證明，衛福部是否會協助辦理？指揮中心指揮官陳時中16日下午在記者會上回應，據他所知目前全球各疫苗大廠都只與政府往來，但若能順利取得相關的供貨證明或授權書，一定會積極協助辦理，現在雙方都非常努力在協調。

▼德國BioNTech（BNT）。（圖／路透）

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